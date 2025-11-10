Nawada elections 2025 : 11 नवंबर को नवादा रहेगा ट्रैफिक के घेरे में, KLS कॉलेज बनेगा EVM डिपॉजिट सेंटर
Bihar vidhan Sabha chunav 2025 नवादा में बिहार विधानसभा निर्वाचन-2025 के दूसरे चरण के मतदान के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, केवल आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। केएलएस कॉलेज को ईवीएम डिपॉजिट सेंटर बनाया गया है। शहर में दस ड्रॉप गेट बनाए गए हैं और वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण किया गया है। नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।
संवाद सहयोगी, नवादा। Bihar election 2025 बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के दूसरे चरण में मंगलवार को मतदान होगा। जिला मुख्यालय में प्रातः सात बजे से संध्या छह बजे तक मतदान का समय निर्धारित है।
मतदान समाप्ति के बाद जिले के सभी 2169 बूथों के पोल्ड इवीएम केएलएस कॉलेज के वज्रगृह में सुरक्षित रखे जाएंगे। इवीएम लेकर नवादा शहर पहुंचे वाहनों को जाम से निजात मिले, इसको लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है।
मंगलवार को शाम पांच बजे से बुधवार की सुबह तीन बजे तक शहर में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया और बड़े वाहनों का परिचालन पूरी तरह रोक है।
यातायात प्रशासन ने शहर के मुख्य प्रवेश मार्ग एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रॉप गेट एवं ट्रॉली से बैरिकेंडिंग की व्यवस्था की है, जहां पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे।
इन स्थलों से वाहनों का परिचालन निर्धारित किया जाएगा। ऐसे में मतदान दिवस के दिन नागरिकों को नवादा नगर में लागू विशेष यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वाहनों का परिचालन करना होगा।
नवादा नगर में अलग-अलग जगहों पर दस ड्रॉप गेट
नवादा नगर में अलग-अलग जगहों पर दस ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। शहर की उत्तरी हिस्से में धर्मशीला अस्पताल के पास मोड़, भगत सिंह चौक, रजौली बस स्टैंड, मस्तानगंज पेट्रोल पंप, सद्भावना चौक, के.एल.एस. कॉलेज मोड़ से 50 मीटर आगे व पीछे कादिरगंज रोड, तीन नंबर गुमटी रोड, के.एल.एस. कॉलेज जाने वाली सड़क के मोड़ पर, तीन नंबर गुमटी के सामने वाली गली के समीप शिव मंदिर के पास और कादिरगंज थाना मोड़ के निकट ड्राप गेट बनाए गए है, जहां से वाहनों को नवादा नगर की ओर जाने से रोका जाएगा।
केवल इमरजेंसी सेवा से संबंधित वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
वाहनों के परिचालन को निर्धारित किए गए हैं दो वैकल्पिक मार्ग
मतदान दिवस पर निर्धारित यातायात व्यवस्था से लंबी दूरी की यात्रा करनेवाले नागरिकों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं।
पटना, बिहारशरीफ, हिसुआ, रजौली, गयाजी की दिशा से आने वाले वाहन, जो पकरीबरावां, जमुई, रोह, रूपौ, कौआकोल एवं कादिरगंज की ओर जाएंगे, वे अतौआ (धर्मशिला) मोड़ से कादिरगंज की ओऱ जाएंगे।
पकरीबरावां, जमुई, रोह, रूपौ, कौआकोल एवं कादिरगंज की ओर से आने वाली तथा पटना, बिहारशरीफ, हिसुआ, रजौली, गया की ओर जाने वाली गाड़ियां बागी-बरडीहा मोड़ से खरांट मोड़ या कादिरगंज थाना मोड़ से अतौआ (धर्मशिला) मोड़ की ओर डायवर्ट की जाएंगी।
जिले की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।
