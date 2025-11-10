Nawada elections 2025 : 11 नवंबर को नवादा रहेगा ट्रैफिक के घेरे में, KLS कॉलेज बनेगा EVM डिपॉजिट सेंटर

संवाद सहयोगी, नवादा। Bihar election 2025 बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के दूसरे चरण में मंगलवार को मतदान होगा। जिला मुख्यालय में प्रातः सात बजे से संध्या छह बजे तक मतदान का समय निर्धारित है। मतदान समाप्ति के बाद जिले के सभी 2169 बूथों के पोल्ड इवीएम केएलएस कॉलेज के वज्रगृह में सुरक्षित रखे जाएंगे। इवीएम लेकर नवादा शहर पहुंचे वाहनों को जाम से निजात मिले, इसको लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को शाम पांच बजे से बुधवार की सुबह तीन बजे तक शहर में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया और बड़े वाहनों का परिचालन पूरी तरह रोक है। यातायात प्रशासन ने शहर के मुख्य प्रवेश मार्ग एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रॉप गेट एवं ट्रॉली से बैरिकेंडिंग की व्यवस्था की है, जहां पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे। इन स्थलों से वाहनों का परिचालन निर्धारित किया जाएगा। ऐसे में मतदान दिवस के दिन नागरिकों को नवादा नगर में लागू विशेष यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वाहनों का परिचालन करना होगा। नवादा नगर में अलग-अलग जगहों पर दस ड्रॉप गेट

नवादा नगर में अलग-अलग जगहों पर दस ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। शहर की उत्तरी हिस्से में धर्मशीला अस्पताल के पास मोड़, भगत सिंह चौक, रजौली बस स्टैंड, मस्तानगंज पेट्रोल पंप, सद्भावना चौक, के.एल.एस. कॉलेज मोड़ से 50 मीटर आगे व पीछे कादिरगंज रोड, तीन नंबर गुमटी रोड, के.एल.एस. कॉलेज जाने वाली सड़क के मोड़ पर, तीन नंबर गुमटी के सामने वाली गली के समीप शिव मंदिर के पास और कादिरगंज थाना मोड़ के निकट ड्राप गेट बनाए गए है, जहां से वाहनों को नवादा नगर की ओर जाने से रोका जाएगा।