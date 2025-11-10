सीमांचल से शाहाबाद-मगध तक: एनडीए की अग्निपरीक्षा, तेजस्वी की भी बढ़ी धड़कन, 122 सीटों का जानिए गणित

राधा कृष्ण, पटना। Bihar election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले 122 सीटों पर मतदान से पहले सियासी तापमान चरम पर है। इन सीटों में सीमांचल और शाहाबाद-मगध क्षेत्र की लड़ाई ने एनडीए और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ओर एनडीए को सत्ता तक पहुंचने के लिए इन इलाकों में मजबूती दिखानी होगी, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन और एआईएमआईएम (AIMIM) भी यहां अपनी पकड़ जमाने में जुटा है।

सीमांचल में ओवैसी फैक्टर से महागठबंधन की बेचैनी सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें जिनमें कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिले शामिल हैं, हमेशा से मुस्लिम बहुल और राजद-कांग्रेस के गढ़ माने जाते रहे हैं।

2020 के चुनाव में इन 24 सीटों में से महागठबंधन को 12, एनडीए को 6 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थीं।

अब ओवैसी की पार्टी इस बार और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है। सीमांचल के मुस्लिम युवाओं में AIMIM की पकड़ बढ़ी है, जिससे राजद की चिंता साफ झलक रही है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि एआईएमआईएम के असर को कम करते हुए मुस्लिम-दलित-ओबीसी वोटों को एकजुट रखा जाए। शाहाबाद-मगध में जातीय गणित बना सिरदर्द शाहाबाद-मगध क्षेत्र में 46 सीटें महागठबंधन के पास थीं, जबकि एनडीए 23 पर सिमट गया था। औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, आरा, बक्सर, सासाराम और गया जैसे जिलों में यादव, कुर्मी, राजपूत, दलित और भूमिहार वोटरों का समीकरण बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है।



एनडीए की उम्मीद भाजपा-जदयू के पारंपरिक वोटरों पर टिकी है, लेकिन यहां महागठबंधन रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को हवा देकर मुकाबले को धार देने में जुटा है। प्रशांत किशोर का जनसुराज: तीसरी ताकत की तलाश इसी बीच, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इन दोनों इलाकों में “विकल्प” के रूप में उतर रही है। हालांकि जनसुराज का वोट शेयर तय नहीं है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह एनडीए और महागठबंधन दोनों के समीकरणों में सेंध लगा सकता है।