नवादा में आरओबी निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की मापी शुरू, बहुत जल्द निर्माण की जगी आस

जागरण संवाददाता, नवादा। शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। नवादा में आरओबी निर्माण के लिए सोमवार को भूमि अधिग्रहण के लिए निर्माण एजेंसी बीएसआरडीसीएल की ओर से शहर में भूमि मापी कार्य आरंभ कर दिया गया है। शहर के अस्पताल रोड में अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा भूमि मापी की गई।

मापी कार्य में लगे अधिकारी ने बताया कि सड़क के बीच से साढ़े बारह-बारह मीटर दोनों तरफ भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जिसकी मापी कर निशान भी लगाया जा रहा है। साढ़े 82 फीट चौड़ा आरओबी का निर्माण होगा। बहुत जल्द निर्माण कार्य आरंभ होगा।

बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित नवादा-जमुई पथ पर मिर्जापुर रेलवे गुमटी के समीप आरओबी निर्माण के लिए नवादा के नए रेलवे स्टेशन के मिर्जापुर रेलवे क्रासिंग के समीप को 24 सितंबर को 2025 को भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया था।

मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन एवं नवादा के सांसद विवेक ठाकुर द्वारा आचार्य ब्राह्मणों की मौजूदगी में विधिवत मंत्रोचार के साथ भूमि पूजन एवं नारियल फोड़कर आरओबी का शिलान्यास किया गया था।

कार्यक्रम स्थल पर डीएम रवि प्रकाश एवं एसपी अभिनव धीमान, सदर एसडीओ समेत पथ निर्माण विभाग के अभियंता शामिल हुए थे। शिलान्यास के तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं होने से शहरवासी नाखुश थे, लेकिन भूमि अधिग्रहण के लिए मापी कार्य शुरू होते ही लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है।

लोगों में चर्चा हो रहा है कि आरओबी बनने के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगा। साथ ही शहरवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग बहुत जल्द पूरा होगा। 1090.70 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई का होगा आरओबी नवादा में आरओबी का निर्माण कन्हाई स्कूल के समीप से शहर के अस्पताल होते हाट पर मोड़ तक 1090.70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ाई का आरओबी निर्माण प्रस्तावित है। मापी के हिसाब से सड़क की चौड़ाई साढ़े 82 फुट निर्धारित की गई है।

174.43 करोड़ की लागत से होगा निर्माण बता दें कि नवादा-जमुई पथ पर नवादा शहर के मिर्जापुर स्थित रेलवे गुमटी समीप लेवल क्रासिंग संख्या- 33/B1 पर आरओबी के निर्माण हेतु बिहार सरकार ने राज्यांश के 75.38 करोड़ रुपए एवं रेलवे अंश 99.05 करोड़ रुपए सहित कुल 174.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति राशि से आरओबी का निर्माण होना है।