नवादा-कादिरगंज-जमुई ग्रीन फील्ड बाईपास का जल्द शुरू होगा काम, DM ने दिए निर्देश
नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने नवादा-कादिरगंज-जमुई ग्रीन फील्ड बाईपास का निरीक्षण किया। उन्होंने बलोखर गांव से भोला बीघा तक प्रस्तावित मार्ग का जाय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नवादा। शनिवार को जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने नवादा-कादिरगंज-जमुई ग्रीन फील्ड बाईपास का स्थल निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान बाईपास के प्रस्तावित मार्ग बलोखर गांव से भोला बीघा से होकर गुजरने वाले मार्ग का जायजा लिया गया। इस मार्ग में एक आरओबी निर्माण की भी योजना है, जिससे आवागमन और अधिक सुगम हो सकेगा।
निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाईपास के निर्माण कार्य को शीघ्र आरंभ किया जाए। ताकि आमजनों को यातायात की बेहतर और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि बाईपास के निर्माण से शहर के भीतर ट्रैफिक का दवाब कम होगा। दूरस्थ क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने अंचल अधिकारी, नवादा सदर को विशेष रूप से निर्देशित किया कि ग्रामीण जनता की सुविधा को प्राथमिकता में रखते हुए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध और समन्वय के साथ सुनिश्चित किए जाए।
साथ ही भूमि संबंधी एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी त्वरित गति से पूरा कराने पर जोर दिया गया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर, भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपनीय शाखा प्रभारी, अंचल अधिकारी नवादा सदर, आरडब्लूडी के कार्यपालक अभियंता समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
मिर्जापुर रेलवे गुमटी पर आरओबी बनाने का अब तक कार्य शुरू नहीं
नवादा शहर में जाम से निजात के लिए एक शहर के अंदर से होकर रेलवे ओवर ब्रिज का भी निर्माण होने की योजना है। यह रेलवे पुल नवादा-जमुई पथ पर मिर्जापुर रेलवे गुमटी के समीप बनना है। इस योजना का शिलान्यास विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है।
हालांकि, इसमें अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस आरओबी को लेकर विभाग की ओर से जनसंवाद भी हुआ है। देखना है कि यह रेलवे ओवरब्रिज कब तक बन पाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।