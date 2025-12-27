नवादा-कादिरगंज-जमुई ग्रीन फील्ड बाईपास का जल्द शुरू होगा काम, DM ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, नवादा। शनिवार को जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने नवादा-कादिरगंज-जमुई ग्रीन फील्ड बाईपास का स्थल निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान बाईपास के प्रस्तावित मार्ग बलोखर गांव से भोला बीघा से होकर गुजरने वाले मार्ग का जायजा लिया गया। इस मार्ग में एक आरओबी निर्माण की भी योजना है, जिससे आवागमन और अधिक सुगम हो सकेगा।

निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाईपास के निर्माण कार्य को शीघ्र आरंभ किया जाए। ताकि आमजनों को यातायात की बेहतर और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि बाईपास के निर्माण से शहर के भीतर ट्रैफिक का दवाब कम होगा। दूरस्थ क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने अंचल अधिकारी, नवादा सदर को विशेष रूप से निर्देशित किया कि ग्रामीण जनता की सुविधा को प्राथमिकता में रखते हुए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध और समन्वय के साथ सुनिश्चित किए जाए।