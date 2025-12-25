Language
    शिवपुरी–ग्वालियर हाईवे पर एंबुलेंस हादसा: नवादा के आईटीबीपी जवान की मौत, गांव में पसरा मातम

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक एम्बुलेंस दुर्घटना में नवादा के आईटीबीपी जवान मनोज कुमार की मौत हो गई। वह बीमार जवानों को लेकर ग्वालियर जा रहे थे। घाटीग

    Hero Image

    मृतक का फाइल फोटो

    संवादसूत्र नरहट (नवादा)।मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ग्वालियर जा रही आईटीबीपी जवानों की एंबुलेंस बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। घाटीगांव थाना क्षेत्र के काली माता मंदिर के पास खड़े एक ट्रक से एंबुलेंस की टक्कर हो गई, जिसमें दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान नवादा जिले के नरहट प्रखंड अंतर्गत शेखपुरा गांव निवासी आईटीबीपी जवान मनोज कुमार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवपुरी स्थित आईटीबीपी केंद्र से कुछ बीमार जवानों को इलाज के लिए एंबुलेंस के माध्यम से ग्वालियर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ग्वालियर–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाटीगांव वन चौकी के सामने खड़े एक ट्रक से तेज रफ्तार एंबुलेंस टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई।

    हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल दूसरी एंबुलेंस और पुलिस वाहन की मदद से ग्वालियर स्थित जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान बुधवार शाम आईटीबीपी जवान मनोज कुमार ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि हादसे में एक अन्य जवान की भी मौत हुई है।

    मृतक मनोज कुमार शिवपुरी स्थित आईटीबीपी टेलीकॉम बटालियन में पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में पदस्थ थे। वे बीमार जवानों को इलाज के लिए एंबुलेंस से ग्वालियर लेकर जा रहे थे। बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे घाटीगांव के काली माता मंदिर के पास पहुंचते ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

    घटना की खबर मिलते ही शेखपुरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। मृतक के पिता विनोद गुप्ता निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं और शेखपुरा ब्रांच के मुखी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। बेटे की असमय मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है।

    परिजनों के अनुसार जवान का शव ग्वालियर से गांव लाया जा रहा है, जो देर शाम तक पहुंचने की संभावना है। शव के गांव पहुंचते ही अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी। जवान की शहादत जैसी मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक और गर्व का मिला-जुला माहौल है।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हादसे की निष्पक्ष जांच और मृतक जवान के परिजनों को उचित मुआवजा व सरकारी सहायता देने की मांग की है।