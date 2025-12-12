सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में विकास योजनाओं का लिया जायजा, जीविका दीदियों से किया संवाद

जागरण संवाददाता, नवादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा जिले के रजौली पहुंचे है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी भी थे।

सीएम नीतीश कुमार ने हरदिया पंचायत अंतर्गत फुलवरिया डैम पर पहुंचकर विकास योजनाओं का जायजा लिया।

बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित इस खूबसूरत डैम में मछली पालन के साथ ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना पर काम किया जा रहा है, सीएम ने इसका भी निरीक्षण किया।

फुलवरिया डैम का किया निरीक्षण।

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद थी। रजौली अनुमंडल के पास चिरैला में हेलीपैड बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने रजौली में अलग-अलग जगहों पर जाकर विकास योजनाओं का निरीक्षण किया।

जीविका दीदियां।

सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से भी संवाद किया। जीविका दीदियों ने वहां स्टैल लगाए हुए थे।

सीएम का किया गया स्वागत।

