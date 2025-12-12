Language
    सीएम नीतीश का नवादा दौरा आज, रजौली में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का करेंगे निरीक्षण, योजनाओं की दे सकते हैं सौगात!

    By Binay KumarEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:57 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले के रजौली प्रखंड में फुलवरिया डैम पर विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। वह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना का निरीक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नवादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (शुक्रवार) को नवादा जिले के रजौली प्रखंड अंतर्गत हरदिया पंचायत अंतर्गत फुलवरिया डैम पर पहुंचकर विकास योजनाओं का जायजा लेंगे।

    बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित इस खूबसूरत डैम में मछली पालन के साथ ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना पर काम किया जा रहा है, इसे मुख्यमंत्री देखेंगे।

    यहां सोलर पावर प्लांट परियोजना को देखने के साथ ही वह इलाके में पर्यटन विकास की संभावनाओं और वहां विकास योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे।

    अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। रजौली अनुमंडल के पास चिरैला में हेलीपैड बनाया गया है। सुबह करीब साढ़े दस बजे उनके पहुंचने की सम्भावना है। मुख्यमंत्री रजौली में अलग-अलग जगहों पर जाकर विकास योजनाओं को देखेंगे।

    कार्यक्रम को लेकर रजौली में पहुंची हुई जीविका दीदी।

    मुख्यमंत्री रजौली स्थित एक आवासीय विद्यालय में पहुंचकर वहां के बच्चों से बातचीत भी करेंगे। जीविका दीदियों से संवाद का कार्यक्रम भी होना है। यहां स्टाल लगाए गए हैं। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी साल 10 फरवरी 2025 को रजौली स्थित करीगांव में पहुंचकर अनेक योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन किए थे।

    इस बार भी उनसे जिलेवासियों को विकास योजनाओं को लेकर उम्मीद है। रजौली समेत जिलेवासियों में सीएम के आगमन को लेकर उत्साह है। रजौली में कार्यकम स्थल से लेकर जगह-जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।