सीएम नीतीश का नवादा दौरा आज, रजौली में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का करेंगे निरीक्षण, योजनाओं की दे सकते हैं सौगात!

जागरण संवाददाता, नवादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (शुक्रवार) को नवादा जिले के रजौली प्रखंड अंतर्गत हरदिया पंचायत अंतर्गत फुलवरिया डैम पर पहुंचकर विकास योजनाओं का जायजा लेंगे।

बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित इस खूबसूरत डैम में मछली पालन के साथ ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना पर काम किया जा रहा है, इसे मुख्यमंत्री देखेंगे।

यहां सोलर पावर प्लांट परियोजना को देखने के साथ ही वह इलाके में पर्यटन विकास की संभावनाओं और वहां विकास योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे।

अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। रजौली अनुमंडल के पास चिरैला में हेलीपैड बनाया गया है। सुबह करीब साढ़े दस बजे उनके पहुंचने की सम्भावना है। मुख्यमंत्री रजौली में अलग-अलग जगहों पर जाकर विकास योजनाओं को देखेंगे।