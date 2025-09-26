Language
    बिहार-झारखंड बॉर्डर पर पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल और 18 आरोपी गिरफ्तार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:08 PM (IST)

    नवादा के गोबिंदपुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह हमला शराब तस्करी रोकने के प्रयास में हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच जारी है।

    पुलिस टीम पर हमला में तीन पुलिसकर्मी घायल, 18 आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नवादा। बिहार-झारखंड बॉर्डर जिला के गोबिदपुर थाना क्षेत्र स्थित दर्शन नाला के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ। जिसमें पुलिस पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 18 आराेपितों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

    पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 18 नामजद के साथ दर्जनों को अज्ञात प्राथमिकी दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि हमला के दौरान आरक्षी सुगंधा सुरभि, संजय कुमार एवं पीएसआई गुलशन कुमार पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए।

    वहीं गुलशन कुमार को चिंताजनक स्थिति में नवादा सदर रेफर किया गया और अन्य दाे पुलिसकर्मी को गोबिंदुपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। बताया जाता है, कि गुरुवार की देर शाम को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर हमला की घटना को अंजाम दिया गया।

    लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से हमला

    पुलिस ने बताया कि पुलिस टीम पर शराब तस्करी रोकने और आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए वाहनों की जांच कर रही थी। झारखंड की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक मोटरसाइकिल को रोककर जब पूछताछ की गई, तो चालक से नोकझोंक हुई।

    इसी क्रम में ही उक्त स्थल पर भीड़ जमा हो गई, और लोगों ने लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में दो पुरुष व एक महिला पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए।

    छापेमारी कर 18 आरोपितों को पकड़ा

    वहीं पुलिस एक मोटरसाइकिल जब्त कर थाने ले जाने में सफलता पाई है। तत्काल हमलावर फरार हो गए थे लेकिन पुलिस रात में छापेमारी कर कुल 18 आरोपितों को पकड़कर थाना लाकर पूछताछ जारी है। साथ ही मामले अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

    बता दें कि पूर्व में इस तरह की घटना जिला के विभिन्न थानों में हो चुकी पुलिस कार्रवाई भी किया, लेकिन लोग बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला का अंजाम दे डालते हैं।