नवादा में पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला, गाड़ी का शीशा तोड़ा; बाल-बाल बचे

संवाद सूत्र, नारदीगंज (नवादा )। नवादा जिला के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-82 पर कहुआरा-शादीपुर मोड़ के समीप बदमाशों ने हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया।

घटना शुक्रवार की रात करीब सबा नौ बजे की बताई गई है। पूर्व विधायक अनिल सिंह एक कार से पटना जा रहे थे। उनके साथ चितरंजन सिंह व गाड़ी के चालक धीरज कुमार थे।

घटना के बारे में गाड़ी के चालक राजगीर थाना अंतर्गत सिथौरा गांव निवासी धीरज कुमार ने नारदीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन के अनुसार धीरज कुमार अपनी गाड़ी से हिसुआ से पटना जा रहे थे।

इसी दरम्यान कहुआरा मोड़ के पास एक बाइक पर रहे तीन बदमाशों ने उनकी गाड़ी के पास आकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की नीयत से हमला करने लगे।

इस बीच चालक धीरज कुमार व अनिल सिंह, चितरंजन सिंह जब गाड़ी से निकलकर बचाव करने लगे तो बदमाश लोग मारपीट करने लगे। इस बीच एक बदमाश का मोबाइल वहां पर गिर गया।

घटना की जानकारी पाकर नारदीगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक सारे बदमाश वहां से इधर-उधर भाग गए। नारदीगंज थाना से मिली जानकारी के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

एसडीपीओ सदर-टू राहुल सिंह ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।