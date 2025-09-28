Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवादा में पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला, गाड़ी का शीशा तोड़ा; बाल-बाल बचे

    By Amrendra Kumar Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:45 AM (IST)

    नवादा के नारदीगंज में एनएच-82 पर कहुआरा-शादीपुर मोड़ के पास पूर्व विधायक अनिल सिंह पर हमला हुआ। रात करीब 915 बजे बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। चालक धीरज कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बदमाशों ने पूर्व विधायक समेत अन्य पर किया हमला। (जागरण)

    संवाद सूत्र, नारदीगंज (नवादा )। नवादा जिला के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-82 पर कहुआरा-शादीपुर मोड़ के समीप बदमाशों ने हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया।

    घटना शुक्रवार की रात करीब सबा नौ बजे की बताई गई है। पूर्व विधायक अनिल सिंह एक कार से पटना जा रहे थे। उनके साथ चितरंजन सिंह व गाड़ी के चालक धीरज कुमार थे।

    घटना के बारे में गाड़ी के चालक राजगीर थाना अंतर्गत सिथौरा गांव निवासी धीरज कुमार ने नारदीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन के अनुसार धीरज कुमार अपनी गाड़ी से हिसुआ से पटना जा रहे थे।

    इसी दरम्यान कहुआरा मोड़ के पास एक बाइक पर रहे तीन बदमाशों ने उनकी गाड़ी के पास आकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की नीयत से हमला करने लगे।

    इस बीच चालक धीरज कुमार व अनिल सिंह, चितरंजन सिंह जब गाड़ी से निकलकर बचाव करने लगे तो बदमाश लोग मारपीट करने लगे। इस बीच एक बदमाश का मोबाइल वहां पर गिर गया।

    घटना की जानकारी पाकर नारदीगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक सारे बदमाश वहां से इधर-उधर भाग गए। नारदीगंज थाना से मिली जानकारी के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

    एसडीपीओ सदर-टू राहुल सिंह ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें