    बिहार में 25 हजार रिश्वत लेते दारोगा गिरफ्तार, निगरानी ब्यूरो की टीम ने थाना गेट पर रंगे हाथ दबोचा

    By Manoj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:56 PM (IST)

    News Article Hero Image

    निगरानी टीम ने दारोगा को किया गिरफ्तार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। अकबरपुर थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार पटेल को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की टीम ने शुक्रवार को ₹25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

    दारोगा पर आरोप है कि वह एक आपराधिक मामले में केस डायरी में मदद करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी रोकने के एवज में घूस की मांग कर रहा था।

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को नवादा निवासी विकास कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अकबरपुर थाना कांड संख्या 484/25 में उनके बहनोई एवं भगना को गिरफ्तार नहीं करने के नाम पर दारोगा प्रमोद कुमार द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के बाद ब्यूरो ने गुप्त रूप से मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई।

    थाना गेट पर जैसे ही ली रिश्वत, टीम ने दबोचा

    आरोप की पुष्टि के बाद पुलिस उपाधीक्षक गौतम कृष्ण के नेतृत्व में विशेष ट्रैप टीम का गठन किया गया। शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को जैसे ही आरोपी दारोगा ने अकबरपुर थाना के गेट पर परिवादी से ₹25,000 की रिश्वत ली, निगरानी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान दारोगा के पास से पूरी रिश्वत राशि बरामद कर ली गई।

    2026 का पहला ट्रैप केस, पुलिस महकमे में हड़कंप

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2026 में यह ट्रैप के माध्यम से की गई पहली गिरफ्तारी है, जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज की गई यह दूसरी प्राथमिकी है। गिरफ्तारी के बाद दारोगा से पूछताछ की जा रही है और उसे पटना स्थित विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, आम जनता ने निगरानी ब्यूरो की इस सख्त कार्रवाई की सराहना की है। आपको बता दें प्रमोद कुमार पटेल पिछले 6 महीने से अकबरपुर थाने में कार्यरत थे।