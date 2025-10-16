Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नालंदा में दर्दनाक हादसा, रोड एक्सीडेंट में शिक्षक की मौत; बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए लेने जा रहे थे ट्रेनिंग

    By Sushil Pandey Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:57 AM (IST)

    नालंदा में एक शिक्षक की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। वे बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने जा रहे थे। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। शिक्षक अपनी कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नालंदा में शिक्षक की दर्दनाक मौत, चुनाव ड्यूटी प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, हिलसा। हिलसा शहर के सैदा बाजार निवासी शिक्षक दीपक पासवान की मौत सड़क हादसे में जहानाबाद जिला के काको सड़क मार्ग पर बुधवार को हो गई। घटना की खबर मिलते ही घर में मातम छा गया है, रो-रोकर परिवारों का बुरा हाल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपक पासवान 6 माह पूर्व जहानाबाद जिले के ओकरी थाना क्षेत्र के हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर अपने पिता के मृत्यु के पश्चात अनुकंपा पर बहाल हुए थे। इनके पिता नरेश पासवान भी शिक्षक थे। पांच वहन में से इकलौते भाई दीपक थे। चार बहनों की शादी हो चुकी है।

    एक बहन अविवाहित है। प्रतिदिन समय के अनुसार बाइक पर सवार होकर हाई स्कूल जाते थे। दीपक के पड़ोसी चाचा सेवानिवृत शिक्षक सियाशरण पासवान ने बताया कि जहानाबाद में इलेक्शन ड्यूटी के लिए मंगलवार को ट्रेनिंग चल रहा था। रात जब हुई तो किसी दोस्त के यहां ठहरे थे। बुधवार को बाइक पर सवार होकर एक शिक्षक के साथ आ रहे थे।

    काको बाजार के पास अनियंत्रित ट्रक ने चकमा दे दिया जिसके कारण बाइक लेकर सड़क पर गिर गए और सर में चोट लगी। इलाज के लिए जहानाबाद अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।