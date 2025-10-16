नालंदा में दर्दनाक हादसा, रोड एक्सीडेंट में शिक्षक की मौत; बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए लेने जा रहे थे ट्रेनिंग

संवाद सहयोगी, हिलसा। हिलसा शहर के सैदा बाजार निवासी शिक्षक दीपक पासवान की मौत सड़क हादसे में जहानाबाद जिला के काको सड़क मार्ग पर बुधवार को हो गई। घटना की खबर मिलते ही घर में मातम छा गया है, रो-रोकर परिवारों का बुरा हाल है।

दीपक पासवान 6 माह पूर्व जहानाबाद जिले के ओकरी थाना क्षेत्र के हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर अपने पिता के मृत्यु के पश्चात अनुकंपा पर बहाल हुए थे। इनके पिता नरेश पासवान भी शिक्षक थे। पांच वहन में से इकलौते भाई दीपक थे। चार बहनों की शादी हो चुकी है।

एक बहन अविवाहित है। प्रतिदिन समय के अनुसार बाइक पर सवार होकर हाई स्कूल जाते थे। दीपक के पड़ोसी चाचा सेवानिवृत शिक्षक सियाशरण पासवान ने बताया कि जहानाबाद में इलेक्शन ड्यूटी के लिए मंगलवार को ट्रेनिंग चल रहा था। रात जब हुई तो किसी दोस्त के यहां ठहरे थे। बुधवार को बाइक पर सवार होकर एक शिक्षक के साथ आ रहे थे।