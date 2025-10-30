Language
    Bihar Politics: 'महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में...', राहुल गांधी ने खेला नया दांव

    By Sunil Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    राहुल गांधी ने बिहारशरीफ में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में हर जाति-धर्म का सम्मान होगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया और नालंदा को फिर से शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। राहुल गांधी ने 'मेड इन बिहार' का सपना दिखाया और उमैर खान की प्रशंसा की।

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

    सुनील कुमार सिन्हा, बिहारशरीफ। महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में हर जाति धर्म का पूरा सम्मान मिलेगा। अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित किसान, मजदूर सभी को बराबर का हक मिलेगा।राहुल गांधी गुरुवार को नूरसराय प्रखंड के चंडासी में सरदार पटेल स्टेडियम में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

    उन्होंने एनडीए की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व अमित शाह संविधान को खत्म करना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उस दिन दुनिया का सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा में बनेगा। नालंदा फिर से शिक्षा का केन्द्र बनेगा।

    उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार पीएम नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। एनडीए का वर्तमान सरका पूरी तरह से पूंजी पतियों की सरकार है। अडानी व अंबानी को माला माल करने में जुटे हैं। अडानी को एक रुपये में जमीन दी जाती है वहीं बिहार के लोगों को जमीन व मकान के लिए तरसना पड़ता है।

    राहुल गांधी ने जनसभा में हजारों की भीड़ में आए लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी ने चुनाव से पहले जो वायदे किए उसमें एक भी पूरा नहीं किए। कहा कि आज देश के हर प्रदेशों में बिहार के लोग रहते हैं लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती कि उनका पलायन रोका जाए। उनके रोकने से उनको नुकसान होगा।

    राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब इतिहास में मेड इन बिहार व मेड इन इंडिया लिखा जाए, ताकि बिहार के लोगों को अपने पर गर्व हो। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की सोच है कि यदि बिहार के अस्पताल में इलाज कराने आए तो वहां से रोगी सही सलामत नहीं जाते। आज भी लोग बेहतर इलाज के लिए बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं।

    राहुल ने कहा, नीतीश कुमार कहते हैं कि 20 साल में हमने बिहार को बदल दिया। मैं युवाओं से पूछता हूं कि क्या यही बदला हुआ बिहार है जहां बेहतर तरीके से अस्पतालों में इलाज तक नहीं होता। शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं।

    अंत में राहुल गांधी ने महागठबंधन समर्पित बिहारशरीफ के कांग्रेस प्रत्याशी उमैर खान की जमकर प्रशंसा की और कहा कि देश बदलाव में उमैर मेरे साथ काश्मीर से कन्या कुमारी तक चार हजार किलोमीटर तक यात्रा किए थे। ये व्यक्ति को सामाजिक व इंसानियत के मिसाल हैं, यदि इन्हें मौका मिला तो बिहारशरीफ विकास की रफ्तार में सबसे बेहतर होगा।

