    नालंदा में दहेज की खातिर गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या, चार माह पूर्व हुई थी शादी

    By rajeev kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:05 PM (IST)

    बिहारशरीफ के गिरियक थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया और सही इलाज नहीं करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा।

    दहेज की खातिर गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। गिरियक थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में ढाई माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका की पहचान दीपक कुमार की पत्नी पूनम कुमारी के रूप में हुई है। उसकी शादी इसी साल 11 मई को धूमधाम से हुई थी।

    मृतका के पिता पावापुरी ओपी के अमदाहा निवासी अरुण कुमार का आरोप लगाया कि शादी के महज चार माह के भीतर ही उनकी बेटी को दहेज की खातिर कई बार प्रताड़ित और मारपीट की गई। गर्भवती होने के बावजूद ससुराल पक्ष ने न तो सही इलाज कराया और न ही सही से भोजन दिया, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई।

    मंगलवार को उन्हें सूचना दी गई कि पूनम की तबीयत खराब है। जब वे पीछा करते हुए बिहारशरीफ के चोराबगीचा पहुंचे और ससुराल वालों की गाड़ी रोकने की कोशिश की तो वे नहीं रुके। बाद में पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर पता चला कि बेटी की मौत हो चुकी है। सिर और हाथ में चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका है कि मारपीट के बाद ही मौत हुई और बाद में दिखावे के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पति दीपक कुमार का कहना है कि उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से बीमार थी।

    मंगलवार को अचानक बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाद में पावापुरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गिरियक थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल परिजनों द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।