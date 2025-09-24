नालंदा में दहेज की खातिर गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या, चार माह पूर्व हुई थी शादी

बिहारशरीफ के गिरियक थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया और सही इलाज नहीं करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा।

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। गिरियक थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में ढाई माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका की पहचान दीपक कुमार की पत्नी पूनम कुमारी के रूप में हुई है। उसकी शादी इसी साल 11 मई को धूमधाम से हुई थी।

मृतका के पिता पावापुरी ओपी के अमदाहा निवासी अरुण कुमार का आरोप लगाया कि शादी के महज चार माह के भीतर ही उनकी बेटी को दहेज की खातिर कई बार प्रताड़ित और मारपीट की गई। गर्भवती होने के बावजूद ससुराल पक्ष ने न तो सही इलाज कराया और न ही सही से भोजन दिया, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई।

मंगलवार को उन्हें सूचना दी गई कि पूनम की तबीयत खराब है। जब वे पीछा करते हुए बिहारशरीफ के चोराबगीचा पहुंचे और ससुराल वालों की गाड़ी रोकने की कोशिश की तो वे नहीं रुके। बाद में पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर पता चला कि बेटी की मौत हो चुकी है। सिर और हाथ में चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका है कि मारपीट के बाद ही मौत हुई और बाद में दिखावे के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पति दीपक कुमार का कहना है कि उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से बीमार थी।