नालंदा में मुर्गी पालन को बढ़ावा, 10 रुपये पीस में मिलेंगे 45 वैक्सीनेटेड चूजे; 10 जनवरी तक करें आवेदन

संवाद सूत्र, परवलपुर। परवलपुर वेटरिनरी हॉस्पिटल की प्रभारी चिकित्सक डॉ. नेहा ने बताया कि शेड्यूल कास्ट एवं सामान्य वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मात्र 10 रुपया प्रति पीस की दर से मुर्गी का चूजा उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के तहत एक व्यक्ति को कुल 45 पीस मुर्गी के चूजे दिए जाएंगे, जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड होंगे। डॉ. नेहा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को 10 जनवरी से पहले आवेदन करना अनिवार्य है।

आवेदन के समय सामान्य वर्ग के आवेदकों को दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटो कापी एवं बैंक पासबुक की दो फोटो कापी देना अनिवार्य होगा।

वहीं, शेड्यूल कास्ट वर्ग के आवेदकों के लिए दो फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की दो फोटो कॉपी के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।

आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को 1500 रुपये की लागत से बांस व पट्टी के माध्यम से मुर्गी के लिए शेड का निर्माण करना होगा। शेड निर्माण के बाद 1500 की राशि आवेदक के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। इसके बाद लाभार्थी को वेटरिनरी हॉस्पिटल में 450 जमा करना होगा, जिसके बदले उन्हें 45 मुर्गी के चूजे प्रदान किए जाएंगे।