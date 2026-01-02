Language
    परवलपुर नगर पंचायत में लगेंगी 750 नई स्ट्रीट लाइटें, बोर्ड से मिली स्वीकृति

    By Vinay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    परवलपुर नगर पंचायत में 750 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। कार्यपालक पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि इससे वार्डों, स

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, परवलपुर। परवलपुर नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों के लिए राहत और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नगर पंचायत में कुल 750 नए स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की योजना को बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है। 

    इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने से नगर के सभी वार्डों, प्रमुख सड़कों, तंग गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर रात के समय पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित हो सकेगी। 

    जल्द पूरा होगा काम

    नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि बोर्ड बैठक में इस योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। स्वीकृति के बाद इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर तकनीकी व प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, ताकि किसी तरह की देरी न हो। 

    उन्होंने कहा कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगी। अश्वनी कुमार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आम नागरिकों को रात्रिकालीन आवागमन में सुविधा प्रदान करना है। 

    असामाजिक गतिविधियों पर लगेगा अंकुश 

    कई वार्डों में लंबे समय से स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। नई लाइटें लगने से असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। 

    नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, स्ट्रीट लाइट लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सभी वार्डों को आवश्यकता के अनुसार समान लाभ मिले। स्कूलों, अस्पतालों, बाजार क्षेत्रों, मुख्य चौक-चौराहों और संपर्क पथों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, खराब या बंद पड़ी पुरानी लाइटों की भी जांच कर उनकी मरम्मत या बदलाव किया जाएगा। 

    स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। नागरिकों का कहना है कि यदि योजना समयबद्ध ढंग से पूरी होती है, तो नगर का स्वरूप अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और विकसित नजर आएगा। नगर पंचायत प्रशासन ने तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का दावा किया है।