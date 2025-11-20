Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश कुमार ﻿आज 10वीं बार बनेंगे सीएम, जानिए क्या कहते हैं उनके गांव के लोग?

    By Rakesh Kumar (birendra) Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:46 AM (IST)

    Nitish Kumar Sapath Grahan: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा में उनके दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने पर जश्न का माहौल है। गांव में लड्डू बांटे जाएंगे और ग्रामीण ग्राम देवी मंदिर के पास एकत्रित होकर रंग-गुलाल उड़ाएंगे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार नौकरी और रोजगार को प्राथमिकता देगी। गांव में विकास कार्यों को लेकर भी लोग उत्साहित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नीतीश कुमार आज लेंगे सीएम पद की शपथ। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, हरनौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव कल्याण बिगहा। हर गली और नुक्कड़ पर एक ही चर्चा। आज गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्य मंत्री पद की शपथ लेंगे।

    कल्याण बिगहा में लड्डू वितरण होगा। हरनौत से दो मन लड्डू (80 किलोग्राम) मंगवाया गया है। दोपहर में ग्रामीण ग्राम देवी मंदिर के निकट स्थित मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के पैतृक आवास के पास एकत्रित होंगे। रंग-गुलाल उड़ेगा। चुनाव परिणाम के दिन भी महिलाएं खूब मंगल गीत और सोहर गाई थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार ग्रामीण खासे उत्साहित हैं। उनकी अपेक्षा अलग है। वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते। कहते हैं, आधारभूत संरचनाओं का बहुत विकास हुआ। अब पांच वर्ष नौकरी और रोजगार के लिए कार्य हो। ग्रामीणों को विश्वास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नौकरी और रोजगार का प्राथमिकता देगी।

    बुधवार शाम ग्राम देवी मंदिर के निकट बने चबूतरे पर ग्रामीण बैठ कर शपथ ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं। यहां डिप्लोमा धारी अभांशु कुमार, मुख्यमंत्री के घर की देखभाल करने वाले रजनीश कुमार, किसान बबलू कुमार, शिवम पांडेय, बीटेक कर रहे आशीष कुमार, किसान अजय कुमार, संतोष कुमार और स्वारथ सिंह बैठे मिले।

    सभी लोग मुख्यमंत्री नीतीश की शपथ ग्रहण के समय जश्न में शामिल होने के लिए हर आने जाने वाले को निमंत्रण दिया जा रहा है। 11 बजे आना है।

    ग्रामीण रजनीश कुमार कहते हैं कि इस बार नौकरी और रोजगार देने में मुख्यमंत्री तेजी दिखाएंगे। वे विश्वास के साथ कहते हैं, उद्योग धंधे लगेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिया है। अभांशु कुमार कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किया हूं। नौकरी की तलाश में हूं।

    गांव की महिलाएं उत्साहित

    फिर से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर गांव महिलाएं उत्साहित हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, गांव के मुख्यमंत्री हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। सरस्वती देवी कहतीं हैं कि गांव में चारों तरफ अच्छी और पक्की सड़कें हैं। हरनौत बख्तियार पुर और चंडी रोड से सीधा संपर्क है।

    गांव में थाना, सरकारी आईटीआई, पूर्वोत्तर भारत का सबसे समृद्ध इनडोर शूटिंग रेंज, प्लस- टू स्तरीय विद्यालय, रेफरल अस्पताल, 50 मीटर आउटडोर शूटिंग रेंज (प्रस्तावित), विद्युत उप- केंद्र आदि का निर्माण पूर्व में हो चुका है। 24 घंटे बिजली और पानी की उपलब्धता है। गांव अब शहर जैसा हो गया है।

    गांव में स्टेट बैंक की शाखा के पास अपने दालान पर ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश सिंह अन्य ग्रामीणों के साथ बैठे मिले। यहां भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की चर्चा होती दिखी। मंदिर में पूजा- पाठ और प्रसाद वितरण की जिम्मेदारियां तय हो रहीं थीं।

    गांव के निकास छठी घाट के निकट बैठे ग्रामीण कह रहे थे कि इस बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिता, मां और पत्नी की पुण्य तिथि पर गांव आयेंगे तो ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता अधिक उत्साहित होगें।

    ग्रामीण रजनीश सिंह कहते हैं कि हमलोग का 'अपना शपथ ग्रहण' 29 को होगा। आशय यह कि नौ दिनों बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिता वैद्य रामलखन सिंह की पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि देने आएंगे तो ग्रामीणों का उत्साह चरम पर होगा।

    यह भी पढ़ें- Nitish Kumar Sapath Grahan LIVE: नीतीश कुमार आज 10वीं बार लेंगे CM पद की शपथ, पटना के गांधी मैदान में होगा VVIP का जमावड़ा