Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल के पहले दिन बेटे निशांत के साथ पैतृक गांव पहुंचे नीतीश कुमार, मां की 16वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

    By Rakesh Kumar (birendra) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:19 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव वर्ष के पहले दिन अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा में मां परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हों ...और पढ़ें

    Hero Image

    बेटे निशांत के साथ पैतृक गांव पहुंचे नीतीश कुमार

    संवाद सूत्र, हरनौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा में मां परमेश्वरी देवी को उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे सुबह साढ़े दस बजे कल्याण बिगहा पहुंचे। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने उनका स्वागत किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम ग्राम देवी मंदिर में पूजा की। इसके बाद वैद्य राम लखन सिंह स्मृति वाटिका पहुंच मां परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पिता रामलखन सिंह और पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। वाटिका से निकल ग्रामीणों से मिले और उनके आवेदन अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। 

    पुत्र निशांत कुमार भी रहे मौजूद

    वे पैतृक आवास पहुंचे और वहां लगभग 15 मिनट स्वजन और नेताओं के बीच बिताए। मंत्री, सांसद ,विधायक और अन्य नेताओं से मुलाकात की। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दीं। जलपान किया और प्रस्थान किए। मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार , पुत्र निशांत कुमार और अन्य स्वजन ने भी परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 

    इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार,सांसद कौशलेंद्र कुमार, अस्थावां के विधायक जितेंद्र कुमार, राजगीर विधायक कौशल किशोर, इस्लामपुर विधायक रुहेल रंजन, विधान पार्षद संजय सिंह उर्फ गांधी जी और ललन सर्राफ, जद(यू) जिला अध्यक्ष मो.अरशद,उपाध्यक्ष अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार, एसपी भारत सोनी सहित अन्य नेता और अधिकारी मौजूद थे।