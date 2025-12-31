Language
    नालंदा में भीषण सड़क हादसा: हाइवा ने ली चाचा-भतीजे की जान, पुलिस का एक्शन जारी

    By Rajeev Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    बिहारशरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र में एनएच-20 पर हुए भीषण सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। देवधा गांव के पास छड़ लोड हाइवा ने बाइक सवार ...और पढ़ें

    Hero Image

    कमलनयन और मिथिलेश की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-20 पर बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा देवधा गांव के समीप हुआ, जहां छड़ लोड एक हाइवा (ट्रेलर) ने बाइक सवार दोनों युवकों को कुचल दिया।

    मृतकों की पहचान पावा गांव निवासी बृजनंदन सिंह के पुत्र (41) मिथिलेश कुमार और सुधीर प्रसाद के पुत्र (39) कमलनयन के रूप में की गई है। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर घर से बिहारशरीफ जा रहे थे।

    घटना के संबंध में मिथिलेश के चाचा सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही दोनों देवधा गांव के पास पहुंचे, तेज रफ्तार छड़ लोड हाइवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

    बताया गया कि मिथिलेश कुमार और कमलनयन दोनों आर-आर सिग्नेचर कंपनी में कार्यरत थे। कमलनयन एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर और मिथिलेश कुमार फील्ड एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य कर रहे थे।

    हादसे के बाद जब दोनों शवों को मॉडल अस्पताल लाया गया तो कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा यह कहे जाने पर कि दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया है, लोगों में आक्रोश फैल गया।

    हालांकि बाद में स्थिति स्पष्ट हुई कि हाइवा को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस संबंध में दीपनगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। वाहन नंबर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद मृतकों के गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।