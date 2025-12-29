नालंदा हिलसा के सैदवरही गांव में सियारों का आतंक, तीन ग्रामीण घायल, बकरियों पर भी हमला

जागरण संवाददाता, हिलसा(नालंदा)। थरथरी प्रखंड की जैतपुर पंचायत अंतर्गत सैदवरही गांव में इन दिनों सियारों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रविवार देर शाम सियारों के झुंड ने अचानक गांव में घुसकर तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान नंदलाल चौधरी की पत्नी, वंम मांझी और कमलू मियां के रूप में की गई है। घटना के बाद से पूरे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है।

ग्रामीणों के अनुसार, रविवार की शाम लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे, तभी सियारों का झुंड गांव की आबादी में घुस आया। अचानक हुए हमले से गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाकर किसी तरह सियारों को भगाया, लेकिन तब तक तीन लोग उनके हमले का शिकार हो चुके थे। घायल ग्रामीणों को परिजनों की मदद से इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

घटना के बाद से सैदवरही गांव में सियारों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही सियारों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं।

रात के समय खेतों की सिंचाई करने जाना भी जोखिम भरा हो गया है। किसानों और मजदूरों में डर का माहौल है, जिससे उनके दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, सियारों ने गांव के पशुधन को भी निशाना बनाया है। ग्रामीणों के मुताबिक सियारों के झुंड ने तीन बकरियों पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इससे पशुपालकों में भारी चिंता व्याप्त है। लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सियारों का आतंक और बढ़ सकता है। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है। लोजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जोगेंद्र पासवान ने वन विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क कर सियारों के आतंक से गांव को निजात दिलाने की मांग की है।