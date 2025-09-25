हॉस्टल की छत से गिरकर इंजीनियरिंग छात्रा की मौत, प्राचार्य समेत शिक्षक कैंपस से फरार

जागरण संवाददाता, चंडी (नालंदा)। चंडी स्थित नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में बी.टेक 2024 बैच की सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की छात्रा सोनम कुमारी की मौत हॉस्टल की छत से गिरने से मृत्यु हो गई।

बुधवार देर शाम वह रेलिंग पर बैठ फोन पर बात कर रही थी। वह मुंगेर की निवासी थी। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इस हादसे से गुस्साए विद्यार्थी चंडी अस्पताल के पास हंगामा किया।

चंडी सहित कई थाने की पुलिस टीम विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल और कॉलेज के पास पहुंच गई। अस्पताल के प्रभारी डॉ.परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि सोनम की मृत्यु अस्पताल लाने से पहले हो चुकी थी। विद्यार्थियों के हंगामे के कारण