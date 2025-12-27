नालंदा में जिपलाइन साइक्लिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की तीन युवतियां बेहोश, अस्पताल में भर्ती

संवाद सहयोगी, राजगीर। नेचर सफारी में जिपलाइन साइक्लिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का रोमांच पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की तीन युवतियां इस गतिविधि का अनुभव करने के लिए तैयार हुईं, लेकिन जिपलाइन साइक्लिंग के दौरान वे अचेत हो गईं। उन्हें तुरंत नेचर सफारी प्रबंधन और वन विभाग की ओर से अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी युवतियां अब स्वस्थ हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पश्चिम बंगाल के कोलकाता से राजगीर घूमने आई भारत स्काउट एंड गाइड्स की 60 सदस्यीय टीम ने नेचर सफारी के ग्लास स्काई वाकब्रिज और अन्य गतिविधियों का आनंद लिया। जिपलाइन साइक्लिंग के दौरान एडवेंचर्स इंचार्ज और विशेषज्ञों ने उन्हें हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण प्रदान किए। इस गतिविधि में नीतू चौधरी और मनीषा दास ने डबल सीटर जिपलाइन साइक्लिंग का अनुभव किया, लेकिन जैसे ही वे प्लेटफार्म से नीचे उतरीं कि दोनों बेहोश हो गईं।

इस बीच, खुशी सिंह ने जब स्टार्टिंग प्वाइंट प्लेटफार्म से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो वह डर से कांपने लगीं। एडवेंचर्स इंचार्ज ने उन्हें हौसला देने की कोशिश की, लेकिन खुशी साइकिल की सीट से खिसककर हवा में लटकीं और अचेत हो गईं। हालांकि, एडवेंचर्स इंचार्ज और अन्य वनकर्मियों ने उन्हें राहत पहुंचाई।