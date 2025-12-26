Language
    ट्यूशन जा रही नाबालिग को लफंगों ने किया अगवा, 20 दिन बीतने पर भी कोई सुराग नहीं; पुलिस की लापरवाही से परिजन परेशान

    By Sushil Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    नालंदा के हिलसा में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग लड़की को 20 दिन पहले अगवा कर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। परिजनों ने ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, हिलसा (नालंदा)। ट्यूशन पढ़ने जाने के दौरान लफंगों द्वारा नाबालिग लड़की को अगवा किए हुए 20 दिन बीत चुके हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। नाबालिग लड़की के स्वजन पुलिस के दरवाजे जाते-जाते थक चुके हैं, आशंका है कि लड़की को किसी के हाथों बेच दिया है या हत्या कर देने का आशंका व्यक्त किया गया है।

    बताया गया है कि हिलसा शहर के सूर्य मंदिर तालाब के पास एक निजी कोचिंग सेंटर में 4 दिसंबर 2025 को सुबह एक नाबालिग लड़की पढ़ने के लिए गई थी । इस दौरान लफंगों द्वारा अगवा कर लिया गया है। मांग में सिंदूर भरकर इंटरनेट पर वीडियो प्रचारित भी कर दिया गया है। 

    पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया

    इस मामले में नाबालिग लड़की के स्वजन हिलसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हिलसा थाना कांड संख्या 832, दिनांक 4 /12/ 2025 है, इस मामले में पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। इस मुकदमा का जो अनुसंधान कर्ता बराबर अवकाश पर रह रहे हैं। 

    जिसके चलते स्वजन का कहना है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। इस मामले में थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार पूछे जाने पर कहा कि सीडीआर निकाला जा रहा है। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी किया गया है। घर छोड़कर लोग फरार है। जल्द ही नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया जाएगा