नालंदा में खुशखबरी. राजगीर से मुंबई के लिए रोजाना ट्रेन सेवा आज से होगी शुरू, सांसद और मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

राजगीर से मुंबई के लिए दैनिक ट्रेन सेवा 26 सितंबर से फिर शुरू हो रही है। सांसद और मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन राजगीर से सुबह 845 बजे खुलेगी और 38 घंटे में मुंबई पहुंचेगी। यह बख्तियारपुर पटना प्रयागराज सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। मुंबई से यह दोपहर 245 बजे रवाना होकर अगले दिन राजगीर पहुंचेगी।

संवाद सहयोगी, राजगीर(नालंदा)। आज 26 सितंबर दिन शुक्रवार से मुंबई के लिए राजगीर से रोजाना ट्रेन सेवा बहाल होने जा रही है। राजगीर रेलवे स्टेशन को एक और ट्रेन का तोहफा मिलने से रेलयात्रियों में हर्ष व प्रसन्नता के भाव हैं।

सांसद कौशलेंद्र कुमार व ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राजगीर विधायक कौशल किशोर व राजगीर नगर परिषद के मुख्य सभापति जीरो देवी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस मौके पर रेलवे विभाग के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे।

यह ट्रेन सप्ताह के सभी सातों दिन राजगीर रेलवे स्टेशन से खुलेगी। और ट्रेन का प्राइमरी मेंटनेंस यानि प्राथमिक रख-रखाव भी राजगीर में हीं होगा। यह ट्रेन राजगीर रेलवे स्टेशन से प्रत्येक दिन में 8:45 पर खुलेगी और 38 घंटा बाद तीसरे दिन सुबह 10:50 मिनट पर मुम्बई ( एलटीटी) रेलवे स्टेशन पहूंचेगी। यह ट्रेन राजगीर, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, गहमर, दिलदार नगर, कैलाहट, चुनार, मिर्जापुर, विंध्याचल, प्रयागराज, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भूसावल, जलगांव, नासीक, क्लयान, थानें होते हुए लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 13201 (राजगीर एलटीटी जानता एक्सप्रेस) राजगीर से रात्रि 8:45 बजे खुलकर 9 बजे नालंदा रेलवे स्टेशन, 9:20 पर बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन, 9:52 बख्तियारपुर जंक्शन, 10:15 फतुहां, 10:28 पटना साहिब और 11:45 मिनट पर पटना जंक्शन पहुंचेगी फिर यहां से अपनें पूर्व के निर्धारित समय 11:55 बजे मुम्बई के लिए प्रस्थान कर जायेगी। इस बीच राजगीर से पटना साहिब के बीच सभी स्टेशनों पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।