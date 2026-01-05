नालंदा के बेन बाजार से भारी मात्रा में नकली रिफाइंड तेल बरामद, दुकानदारों में हड़कंप; मकान मालिक पर FIR
बेन बाजार स्थित एक मकान में नकली फॉर्च्यून, गगन एक्टिव रिफाइंड और बजाज अलमंड तेल बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। बेन थाना पुलिस और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसे ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बेन। बेन बाजार स्थित एक मकान में नकली व फर्जी फार्च्यून रिफाइन, गगन एक्टिव रिफाइन एवं बजाज अलमान्ड आयल तैयार हो रहा था। जिसकी भनक कंपनी ब्रांड को मिली।
भनक पर बेन थाना पुलिस और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता रंजीत कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने रविवार को बेन बाजार स्थित लखन प्रसाद नामक व्यक्ति के घर में दबिश दी। जहां भारी मात्रा में फार्च्यून, गगन एक्टिव रिफाइन और बजाज अलमान्ड आयल बरामद की।
पुलिस टीम एवं कंपनी प्रमुख जांचकर्ता का छापा पड़ते ही बेन बाजार में हड़कंप मच गया। कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता रंजीत कुमार सिंह के बयान पर बेन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्रमुख जांचकर्ता रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि नकली पैकेजिंग करके रिफाइन तेल बेचा जा रहा था।
उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान 240 लीटर रिफाइन तेल तथा बजाज अलमान्ड आयल 100 एम एल के 296 पीस, इसी आयल कंपनी के 20 लीटर केमिकल एवं भारी मात्रा में फार्च्यून, गगन एक्टिव सोयाबीन रिफाइन व बजाज अलमान्ड आयल कंपनी का रैपर व 119 टिन, जो 15 किग्रा का है, 602 पीस बजाज अलमान्ड आयल का खाली डिब्बा बरामद किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिस घर में तैयार किया जा रहा था, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, मकान मालिक लखन प्रसाद का कहना है कि हमने एक आदमी को भाड़े पर चार महीने पूर्व कमरा दिया था। उस आदमी को मैं नहीं पहचानता हूं और न हीं उस आदमी का कोई आईडी है।
प्रमुख जांचकर्ता रंजीत कुमार सिंह ने मकान मालिक लखन प्रसाद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
