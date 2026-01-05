Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार ज्ञानदीप पोर्टल 2026 पंजीकरण शुरू बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए करें आवेदन

    By Rajeev Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:49 AM (IST)

    राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार ज्ञानदीप पोर्टल 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक कल्य ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बिहार ज्ञानदीप पोर्टल 2026 के लिए पंजीकरण शुरू

    संवाद सूत्र, एकंगरसराय(नालंदा)। राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार ज्ञानदीप पोर्टल के लिए वर्ष 2026 की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है, ताकि उन्हें शिक्षा, संरक्षण और सरकारी सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके। इच्छुक अभ्यर्थी 2 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

    बिहार ज्ञानदीप पोर्टल विशेष रूप से बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके माध्यम से सरकार बच्चों का एकीकृत डाटा तैयार करती है, जिससे शिक्षा, छात्रवृत्ति, पोषण, संरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके।

    अधिकारियों के अनुसार, इस पोर्टल से जुड़ने के बाद बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है और बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से भी राहत मिलती है।

    पंजीकरण के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। इसके विकल्प के रूप में अस्पताल, नर्स या आंगनबाड़ी से संबंधित अभिलेख भी मान्य किए गए हैं।

    इसके अलावा माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड, उम्र संबंधी घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और आय प्रमाण-पत्र आवेदन के दौरान अपलोड करना होगा।

    हालांकि, सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए राहत देते हुए जाति और आय प्रमाण-पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी है।

    निवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल को भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

    ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रखा गया है, जबकि अनाथ बच्चों के लिए अभिभावक या संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा जारी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जरूरी होगा।

    आवेदन प्रक्रिया के दौरान बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना अनिवार्य है।

    अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही होने चाहिए, ताकि सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है।

    प्रशासन की ओर से अभिभावकों और इच्छुक आवेदकों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते पंजीकरण करा लें।

    कई बार अंतिम दिनों में सर्वर पर अधिक दबाव के कारण तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं, जिससे आवेदन में कठिनाई हो सकती है।

    बिहार ज्ञानदीप पोर्टल 2026 राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है।

    समय पर पंजीकरण कराकर अभिभावक अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक अहम कदम उठा सकते हैं।