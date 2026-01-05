मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कहा- बिहार को टॉप फाइव राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास

संवाद सूत्र,सिलाव(नालंदा)।ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आम लोगों की भागीदारी और सहयोग से बिहार को देश के टॉप फाइव राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार हर वर्ग को आगे बढ़ाने और रोजगार से जोड़ने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वे शनिवार को सिलाव प्रखंड मुख्यालय में राजमिस्त्रियों के लिए आयोजित दस दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में बोल रहे थे।

इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले 25 राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और औजारों की किट वितरित की। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से आपदा प्रबंधन के तहत आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण के दौरान राजमिस्त्रियों को भूकंप, बाढ़, आग जैसी आपदाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और आधुनिक भवन निर्माण तकनीकों की जानकारी दी गई है, ताकि भविष्य में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल पढ़े-लिखे या किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रशिक्षण किसी सरकारी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया है। प्रशिक्षित राजमिस्त्री अब अपने कौशल के बल पर बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर आपदा की स्थिति में भी सहयोग कर सकेंगे। अपने संबोधन में मंत्री ने जीविका योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जीविका के माध्यम से महिलाएं तेजी से जागरूक हो रही हैं। राज्य की 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी गई है, जिससे वे स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसरों की ओर बढ़ सकें।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण लेकर काम शुरू किया गया था। आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के सर्वांगीण विकास में जुटी हुई हैं।

कार्यक्रम के दौरान आपदा राहत के तहत आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त हुए एक मुर्गी फार्म के मालिक को 10 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया गया। इससे सरकार की संवेदनशीलता और त्वरित राहत व्यवस्था का संदेश गया।