मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर महिला को मारी गोली, फिर हथियार लहराते हुए भागे बदमाश

मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में मनिकपुर-रामपुर महुआ इलाके में गुरुवार की रात एक महिला चांदनी देवी को घर में घुसकर गोली मार दी गई। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरैया थानाध्यक्ष सुभाष मुखिया ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदमाशों ने काले रंग के कपड़े पहने थे। पुलिस घटना की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है।

संवाद सहयोगी, सरैया। थाना क्षेत्र के मनिकपुर - रामपुर महुआ इलाके में गुरुवार की रात घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी गई। इसमें महिला घायल हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। तब तक बदमाश भाग निकले। घायल महिला को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरैया थानाध्यक्ष सुभाष मुखिया ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। बताया गया कि उक्त गांव निवासी अजय राय की पत्नी चांदनी देवी घर के बरामदे में बैठी थी। उसी समय बाइक सवार दो बदमाश आए और महिला से पूछा कि किसका घर है। जवाब मिलने के बाद कमर से हथियार निकालकर फायरिंग कर दी।

हथियार लहराते हुए फरार इसमें महिला को गले के पास गोली लग गई। इसके बाद बदमाश हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए शहर के बैरिया स्थित एक की अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि अजय सरैया इलाके में मोबाइल की एक दुकान में काम करता है। उनको दो बेटा है। महिला गृह​णी बताई जा रही है।

दोनों बदमाश काले रंग का कपड़ा पहने थे। उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई गई है। पति अजय राय ने बताया कि घटना के वक्त वह छत पर था। चांदनी नीचे बरामदे पर बैठी हुई थी। उसी वक्त दो बदमाश आए और गोली मार दी।