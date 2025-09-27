Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल आएंगे बिहार, स्वागत में चामुंडा स्थान सज-धज कर तैयार

    By Jagran News Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:07 PM (IST)

    रविवार की दोपहर एक बजे हेलीकाप्टर से मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित चामुंडा स्थान मंदिर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर डीएम व एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसको लेकर प्रखंड और जिला प्रशासन बेहद अलर्ट मोड में है। उपराष्ट्रपति के आगमन का देखते हुए सड़कें चकाचक हुईं। हेलीपैड भी बनकर तैयार।

    prefferd source google
    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

     संवाद सहयोगी, कटरा (मुजफ्फरपुर)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के स्वागत के लिए कटरा का चामुंडा स्थान सज-धज कर तैयार हो गया है। रविवार 28 सितंबर को उनके आगमन की सूचना मिलते ही प्रखंड और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है।

    मंदिर परिसर से लेकर सड़कों की मरम्मत और सफाई का कार्य तेजी से पूरा किया गया है। हेलीकाप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर प्रोटोकाल का ध्यान रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हेलीपैड का निरीक्षण करते डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार l जागरण

    उपराष्ट्रपति के कटरा पहुंचने का कार्यक्रम दिन के एक बजे निर्धारित है। उनके विमान के उतरने के लिए मंदिर से लगभग तीन किलोमीटर दक्षिण भदई चौक के पास एनएच-527 सी के बगल में हेलीपैड बनाया गया है।

    उनके आगमन से पूर्व शनिवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने पूरे महकमे के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान दो हेलीकाप्टरों से उड़ान भरकर परीक्षण भी किया गया। मार्ग की दुरूहता को दूर करने के लिए संपर्क पथों के अवरोधों को हटाया गया है।

    जहां भी गड्ढे बन गए थे या सड़क उबर-खाबड़ हो गई थी, उसे भरकर पिचिंग की गई है। सड़क किनारे उगे जंगल-झाड़ की जेसीबी से सफाई की गई है। मंदिर के चारों ओर बनी कच्ची सड़क की टायल ईंट से सोलिंग की गई है।

    उपराष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर कटरा में चामुंडा स्थान के मुख्य द्वार की सजावट l जागरण

    अनावश्यक भीड़ से बचाव के लिए सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। मार्ग में आने वाली झोपड़ियों को हटाकर सफाई की गई है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसमें बंदनवार लगाए गए हैं।

    स्थानीय लोग उत्सुकता से उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब महामहिम उपराष्ट्रपति के कदम कटरा की धरती पर पड़ेंगे। यह क्षण यहां के लिए गर्व का पल होगा। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पहले भी आल इंडिया भाजपा कोर कमेटी के सदस्य के रूप में चामुंडा स्थान आ चुके हैं।

    भाजपा कटरा मंडल अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 में पटना में आयोजित हुंकार रैली में भाग लेने के लिए सीपी राधाकृष्णन भी आए थे। रैली में बम विस्फोट की घटना के अगले दिन वे मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता देवीलाल और केंद्रीय जैविक उद्यान दिल्ली के संयोजक डा. क्रांति प्रकाश के साथ कटरा पहुंचे थे।

    चामुंडा माता की पूजा-अर्चना के बाद उन्हें असीम शांति मिली थी। राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद चामुंडा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपराष्ट्रपति एकबार फिर कटरा पहुंच रहे हैं।