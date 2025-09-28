Vice President Bihar Visit: सीपी राधाकृष्णन पटना पहुंचे, थोड़ी देर बाद कटरा के मां चामुंडा स्थान मंदिर पहुंचेंगे

Vice President Bihar Visit उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सीपी राधाकृष्णन बिहार आ रहे हैं। वह भी मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मां चामुंडा स्थान। आज दोपहर एक बजे हेलीकाप्टर से होगा उनका आगमन होगा। इसके लिए प्रखंड और जिला प्रशासन बेहद अलर्ट मोड में है। सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है।

संवाद सहयोगी, जागरण l कटरा (मुजफ्फरपुर)। Vice President Bihar Visit: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पटना पहुंच गए हैं। वहां वे थोड़ी देर बाद कटरा के मां चामुंडा स्थान मंदिर पहुंचेंगे । वे एक अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल डा. आरिफ मोहम्मद खां, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं।

Hon’ble Vice-President Shri C.P. Radhakrishnan graced the valedictory session of the third edition of Unmesha – International Literature Festival today in Patna, Bihar, as the Chief Guest. The event was attended by the Governor of Bihar, Dr. Arif Mohammed Khan; Deputy Chief… pic.twitter.com/9PbPxSLcEl — Vice-President of India (@VPIndia) September 28, 2025 इससे पहले भी आ चुके उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है कि वे इससे पहले भी कटरा के मां चामुंडा स्थान आ चुके हैं। वे यहां आल इंडिया भाजपा कोर कमेट के सदस्य के रूप में वर्ष 2010 में आए थे। इसके बारे में भाजपा कटरा मंडल के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पटना की रैली में भाग लेने आए थे। उसके बाद यहां पहुंचे थे। उस समय भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। अब शीर्ष पद पहुंचने के बाद आ रहे है।

चिकित्सकों की टोली तैनात उपराष्ट्रपति के कटरा आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारियां कर रखी थी। सिविल सर्जन डा. अजय कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का रोस्टर ड्यूटी जारी किया गया था।