    Vice President Bihar Visit: सीपी राधाकृष्णन पटना पहुंचे, थोड़ी देर बाद कटरा के मां चामुंडा स्थान मंदिर पहुंचेंगे

    By Jagran News Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:27 PM (IST)

    Vice President Bihar Visit उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सीपी राधाकृष्णन बिहार आ रहे हैं। वह भी मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मां चामुंडा स्थान। आज दोपहर एक बजे हेलीकाप्टर से होगा उनका आगमन होगा। इसके लिए प्रखंड और जिला प्रशासन बेहद अलर्ट मोड में है। सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है।

    पटना के एक कार्यक्रम में अभिवादन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सौ. इंटरनेट मीडिया

     संवाद सहयोगी, जागरण l कटरा (मुजफ्फरपुर)। Vice President Bihar Visit: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पटना पहुंच गए हैं। वहां वे थोड़ी देर बाद कटरा के मां चामुंडा स्थान मंदिर पहुंचेंगे । वे एक अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल डा. आरिफ मोहम्मद खां, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं।

    इससे पहले भी आ चुके

    उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है कि वे इससे पहले भी कटरा के मां चामुंडा स्थान आ चुके हैं। वे यहां आल इंडिया भाजपा कोर कमेट के सदस्य के रूप में वर्ष 2010 में आए थे। इसके बारे में भाजपा कटरा मंडल के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पटना की रैली में भाग लेने आए थे। उसके बाद यहां पहुंचे थे। उस समय भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। अब शीर्ष पद पहुंचने के बाद आ रहे है।

    चिकित्सकों की टोली तैनात

    उपराष्ट्रपति के कटरा आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारियां कर रखी थी। सिविल सर्जन डा. अजय कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का रोस्टर ड्यूटी जारी किया गया था।

    इसके साथ ही कटरा पीएचसी में विशेष व्यवस्था की गई थी। जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। कटरा पीएचसी के साथ गायघाट, बोचहां, एसकेएमसीएच, सदर अस्पताल में भी विशेष व्यवस्था की गई थी।