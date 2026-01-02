Language
    पीएम आवास सत्यापन में अप्रत्याशित उछाल, मुजफ्फरपुर के बोचहां में बदल गई तस्वीर

    By Manoj Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:44 PM (IST)

     मुजफ्फरपुर के बोचहां में प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन कार्य में अचानक तेजी आई है। पहले धीमी गति से चल रहा यह कार्य बीते दो दिनों में दोगुना से ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बोचहां मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे सत्यापन कार्य में मुजफ्फरपुर के बोचहां प्रखंड में अचानक तेजी देखने को मिली है। जहां पहले प्रक्रिया धीमी मानी जा रही थी, वहीं बीते दो दिनों में सत्यापन कार्य में अप्रत्याशित उछाल आया है। इस बदलाव ने न सिर्फ प्रशासन को सक्रिय किया है, साथ ही जरूरतमंद लाभार्थियों के बीच भी उम्मीद की नई तस्वीर उभर कर सामने आई है।

    आवास सहायक और कार्यपालक सहायक कार्य में जुटे

    प्रखंड क्षेत्र के बीस पंचायतों मे प्रधानमंत्री आवास योजना सूची का सत्यापन कार्य को लेकर आवास सहायक और कार्यपालक सहायक के द्वारा जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची मे 33171 लाभुकों के नाम दर्ज है। जहां प्रशिक्षु आइएएस सह बीडीओ डाक्टर प्रेम कुमार और बीडीओ प्रिया कुमारी के सख्त हिदायत के बाद दो दिनो मे प्रगति देखने को मिला है।

    महज दो दिनों मे प्रधानमंत्री आवास योजना सूची का सत्यापन दो गुणा से अधिक कर लिया गया है। दो दिन पूर्व तक सत्यापन की स्थिती चार हजार थी। वही तीसरे दिन लगभग 8600 सौ से अधिक हो गया है। सभी पीएम आवास सहायक और कार्यपालक सहायक को 15 जनवरी तक सत्यापन पूर्ण करने का सख्त आदेश दिया गया है।

    इस दौरान आदिगोपालपुर मे 1353 मे 430,लोहसरी मे 1981 मे 425,मैदापुर मे 1516 मे 387,मझौली मे 1796 मे 510,नरकटीया मे 2043 मे 565,नरमा 1967 मे 500,पटियाशा 1385 मे 301, रामपुर जयपाल 1878 मे 300,सहिलारामपुर 1753 मे 350,सरफुददीनपुर 1354 मे 400,उनसर 1754 मे 400,बल्थी रुसूलपुर 1566 मे 685,बिशनपुर जगदीश 1447 मे 400,भुताने 1619 मे 300,देवगण मे 1489 मे 385,गरहां 859 मे 455,झपहां 2105 मे 410,कफेन चौधरी 2118 मे 550,कर्णपुर उतरी 828 मे 500 और कर्णपुर दक्षिणी 2360 मे 355 लोगो का प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन किया जा चुका है।

    बीडीओ प्रिया कुमारी ने बताया कि हर हाल मे 15 जनवरी तक सत्यापन का कार्य पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।