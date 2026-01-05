मुजफ्फरपुर के दो जनप्रतिनिधि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले से दो जनप्रतिनिधि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके लिए कटरा प्रखंड की जजुआर मध्य पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर का नाम चयन किया गया है। वहीं, एक अन्य जनप्रतिनिधि के नाम का चयन किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के अनुसार एक से दो दिनों में नामों का चयन कर विभाग के माध्यम से मंत्रालय भेजा जाएगा। इसके अलावा देश के नौ राज्यों से नौ जनप्रतिनिधियों का नाम भी चयन कर मंत्रालय को भेजने को कहा गया है।

ये जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन (स्वागत समारोह) में शामिल होंगे। इसमें बिहार से एक भी जनप्रतिनिधि का चयन होगा। इसके अलावा सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम व मणिपुर के एक-एक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इन सभी के नामों का शीघ्र चयन कर भेजने को कहा गया है।



उत्कृष्ट कार्य करने पर कई बार सम्मानित हो चुके मुखिया कटरा जजुआर मध्य पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2024 में स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला था।