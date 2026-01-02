मुजफ्फरपुर में नीलगाय का शिकार करने के बाद चौथे दिन जंगल में लौटा बाघ, अब भी दहशत में ग्रामीण

संवाद सूत्र, इनरवा। भंगहा थाना क्षेत्र के भंगहा गांव के पश्चिम नौरंगा सरेह में नीलगाय का शिकार करने के बाद गन्ने के खेत के आसपास डेर डालने के बाद चौथे दिन शुक्रवार की सुबह में बाघ जंगल की ओर लौट गया।

बाघ के पगमार्क की लगातार ट्रैकिंग कर रहे वनकर्मियों ने बताया है कि बाघ जंगल में चला गया है। हालांकि, ग्रामीणों को अभी भी संशय है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ अभी भी सरेह में है। बता दें कि 29 दिसंबर की रात में बाघ ने नीलगाय का शिकार किया था। 30 दिसंबर की सुबह गन्ने की खेत की तरह महिलाएं गईं थी, उन्होंने गन्ने के खेत में मृत नीलगाय को देखा था।

उसके बाद गांव के लोग पहुंचे तो आसपास में बाघ का पगमार्क मिला था। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वनकर्मियों की टीम पहुंची । मृत नीलगाय को दफना दिया और लगातार ट्रैकिंग की जा रही थी। वन कर्मियों ने बताया कि लगातार ट्रैकिंग एवं पटाखे फोड़ने से अंततः बाग चौथे दिन शुक्रवार को जंगल की ओर लौट गया। रेंजर सुनील कुमार पाठक ने बताया कि लगातार तीन दिनों से बाघ की ट्रैकिंग की जा रही थी।

जिसे चौथे दिन शुक्रवार को बाघ जंगल की ओर लौट गया है। साथ ही ग्रामीण एवं राहगीरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।बता दें कि बाघ की भय से पिछले दिनों भंगहा, सिसवा, प्रतापपुर भंगहा, भंगहा बाजार, नगरदेहीं आदि गांव के लोगों में दहशत का माहौल कायम था।