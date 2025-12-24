मुजफ्फरपुर में चांदी की बिस्किट के साथ पकड़ाए संदिग्ध तस्कर को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । काजीमोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने अघोरिया बाजार-रामदयालू रोड इलाके से चांदी के बिस्किट के साथ पकड़ाए युवक को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने इसकी जानकारी दी। पूछताछ में और कई संदिग्धों के नाम व ठिकाने का पता चला है। उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन और कोई पकड़ा नहीं गया। बता दें कि मंगलवार को उक्त इलाके से स्थानीय लोगों ने उसे संदेह के तहत पकड़ा था।

गुस्साए लोगों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी थी। तलाशी में उसके पास से पांच सौ ग्राम का चांदी का बिस्किट मिला था। तस्करी की आशंका में स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की थी। पुलिस पूछताछ में उसकी पहचान लकड़ीढाही निवासी के आनंद कुमार के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसका तस्करों से संपर्क है। हालांकि उसका दावा है कि वह कोई तस्कर नहीं बल्कि चांदी का कारीगर है। काम के सिलसिले में ही चांदी लेकर जा रहा था। इलाके के लोगों का कहना है कि चोरी के सोना-चांदी को गलाकर बेचता है।

इसी के संदेह में लोगों ने उसे पकड़ा और पिटाई कर दी थी। इसको लेकर इलाके में गहमागहमी बनी थी। पुलिस का कहना है कि उसका पूर्व का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। लंबित केस सामने आने पर उसे रिमांड पर लेने की कवायद की जाएगी।

हत्या, लूट समेत अन्य मामलों में 48 आरोपित गिरफ्तार मुजफ्फरपुर । संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में 24 घंटे के अंदर 48 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हत्या में एक, लूट में दो, हत्या के प्रयास में दो व शराब में सात समेत अन्य मामलों के आरोपित शामिल है।

वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इसकी जानकारी दी। अभियान के दौरान दो लीटर देसी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 27 वारंट का निष्पादन किया गया। इसके अलावा यातायात नियम के उल्लंघन में दो लाख 35 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना किया गया है।