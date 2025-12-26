मुजफ्फरपुर में हाइपरटेंशन के मरीज चार हजार के पार, क्या बिगड़ रही है लोगों की सेहत?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में विशेष अभियान चलाकर बीपी और शुगर के मरीजों की पहचान की जा रही है। मरीजों की पहचान होने के बाद उन्हें एक विशेष कार्ड दिया जा रहा है, जिसके आधार पर वे हर माह नियमित रूप से दवा प्राप्त कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवंबर माह में की गई स्क्रीनिंग के दौरान जिले में 4988 हाइपरटेंशन मरीजों की पहचान की गई। इसमें सबसे अधिक 978 मरीज मुशहरी प्रखंड में मिले, जबकि सबसे कम 139 मरीज सकरा प्रखंड में पाए गए। इसी तरह डायबिटीज के मरीजों में सबसे अधिक 700 मरीज, जबकि सबसे कम 85 मरीज मोतीपुर प्रखंड में चिह्नित किए गए। गैर संचारी रोग पदाधिकारी डा. नवीन कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से बीपी और शुगर के मरीजों पर नियमित नजर रखी जा रही है।

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर माडल अस्पताल तक आने वाले प्रत्येक मरीज की पहले बीपी और शुगर की जांच की जा रही है। पहचान होने के बाद मरीजों को तुरंत दवा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि बीपी और शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण तनावपूर्ण जीवनशैली, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, तंबाकू सेवन और फास्ट फूड का बढ़ता चलन है।

आजकल लोगों का अधिकांश समय मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर या लैपटाप पर बीत रहा है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित कसरत करना और घूमना-फिरना बेहद जरूरी है। इससे शरीर का वजन संतुलित रहता है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है।