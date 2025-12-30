नव वर्ष 2026 को बनाना है खास? तो मुजफ्फरपुर की इन 5 जगहों पर जरूर जाएं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । New Year 2026 : नए साल का जश्न अगर यादगार बनाना है, तो इस बार मुजफ्फरपुर तैयार है आपको खास एहसास देने के लिए। नव वर्ष 2026 के स्वागत में शहर के प्रमुख पार्क और लेक फ्रंट नई रोशनी, रंग-बिरंगी सजावट और आकर्षक लुक के साथ लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं।

सिकंदरपुर लेक फ्रंट व्यू से लेकर जुब्बा सहनी पार्क, सिटी पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क, अमृत महोत्सव पार्क और भारत माता नमन स्थल हर जगह उत्साह, उमंग और खुशियों की झलक साफ दिखाई दे रही है। नए साल की पहली सुबह अगर परिवार और दोस्तों के साथ खास बनानी है, तो मुजफ्फरपुर की ये 5 जगहें आपका इंतजार कर रही हैं।

नववर्ष के स्वागत को तैयार शहर एक ओर जहां शहर नव वर्ष के स्वागत की तैयारी में लगे हैं वहीं शहरवासी इसे यादगार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शहर के सभी पार्क, सिकंदरपुर लेक फ्रंट व्यू होटल एवं रेस्तरां नववर्ष के स्वागत को सज-धज रहे हैं। जुब्बा सहनी पार्क, सिटी पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क, अमृत महोत्सव पार्क, भारत माता नमन स्थल, एलएस कालेज स्थित गांधी पार्क को तैयार किया जा रहा है।

पहली जनवरी को यहां आने वालों को नहीं होगी कोई असुविधा उप नगर आयुक्त अमित कुमार के अनुसार पार्क को तैयार करने के साथ-साथ पहली जनवरी को यहां आने वालों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्क को बैलून एवं रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। म्युजिकल फाउंटेन लोगों को आकर्षित करेगा। विधि व्यवस्था के लिए सौ से अधिक नगर निगम कर्मचारियों एवं पुलिस बल की तैनाती रहेगी। अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जा रहे हैं।

बच्चों ने खेलकूद कर नववर्ष के स्वागत की तैयारी इस बार शहरवासियों के लिए सबसे पसंदीदा पिकनिक स्थल सिकंदरपुर लेक फ्रंट व्यू होगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि नव वर्ष के स्वागत को यहां पचास हजार से अधिक लोग जुटेंगे। इसलिए यहां साफ-सफाई से लेकर सजाने की तैयारी चल रही है।

हालांकि अभी यह पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है, लेकिन जितना बना है वह शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने विधि व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की तैनाती की है।

छोटे-बड़े मैदानों में फैंसी मैच की तैयारी है। वहीं एलएस कालेज मैदान, आरडीएस कालेज मैदान, सिकंदरपुर स्टेडियम, खुदीराम बोस मैदान, जिला स्कूल मैदान समेत अन्य सभी खुले मैदान पिकनिक स्पॉट बनेंगे। कुछ लोगों ने भीड़-भाड़ से दूर अपने घर की छत को सजाकर पिकनिक मनाने की तैयारी कर रखी है।

होटल व पार्क नववर्ष के मनोरंजन का मुख्य केंद्र रहेगा शहर से दूर पिकनिक मनाने वालों के लिए वैशाली गढ़ व पूसा गार्डेन प्रमुख केंद्र होगा। इसके लिए युवाओं ने टोली बना रखी है। होटल व पार्क नववर्ष के मनोरंजन का मुख्य केंद्र रहेगा।