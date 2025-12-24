Language
    मुजफ्फरपुर में भजन, प्रार्थना और केक काटकर मनाई गई प्रभु यीशु के जन्म की खुशी

    By Pramod Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:19 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में प्रभु यीशु के जन्म की खुशी भजन, प्रार्थना और केक काटकर मनाई गई। चर्चों को सजाया गया और विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। लोगों ने एक ...और पढ़ें

    रात 12 बजते ही चर्च में, हैप्पी क्रिसमस गूंजने लगा। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । रात 12 बजते ही चर्च में, हैप्पी क्रिसमस गूंजने लगा। प्रभु यीशु के मानने वाले जन्म की खुशी में झूम उठे। सभी ने गले मिलकर एक-दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी।

    ‘मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा...’ 'आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, आया है यीशु आया है, गुनहगारों को देने सहारा... गूंज उठा। गाते हुए लोग झूमने लगे। केक काटा गया और लोगों को खिलाया गया। लेनिन चौक स्थित संत फ्रांसिस असीसी चर्च में प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाने काफी संख्या में समुदाय के लोग जुटे।

    चर्च को झिलमिल रोशनी से सजाया गया। रात 11.30 बजे कैरोल गीत व जागरण का मिस्सा शुरू हुआ। श्रद्धालुओं की टीम ने गीत के माध्यम से जन्म लेने का शुभ संदेश दिया।

    प्रभु यीशु के बाल्य रूप को लेकर फादर ने चर्च में प्रवेश किए। विशप कैजिटन फ्रांसिस ओस्ता, फादर विकास, फादर विजय, फादर जय कुमार आदि ने प्रभु यीशु के बाल्य रूप को गोशाला में स्थापित किया। मिस्सा पूजा में सभी ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए।

    वचन समारोह में बाइबिल पाठ किया गया। विशप कैजिटन फ्रांसिस ओस्ता ने कहा मनुष्यों के बीच प्रभु यीशु का आना, रहना व मनुष्य का जीवन जीना ईश्वर का मनुष्य के साथ एकता का प्रतीक है।

    फादर विकास ने कहा ईश्वर हमारी चिंता करते हैं। गरीब, दुखी, असहाय की सेवा करना व सहज सरल जीवन जीना सुखी संपन्न जीवन की गारंटी है। कन्हौली स्थित संत जोसेफ चर्च में भी अनुष्ठान पूरे किए। प्रसाद वितरण के बाद समुदाय के लोगों ने फादर से आशीर्वाद लिया। चक्कर चौक स्थित क्राइस्ट चर्च, चर्च आफ नार्थ इंडिया व कन्हौली स्थित संत जोसेफ चर्च में भी क्रिसमस को लेकर आयोजन किए गए।

    गोशाला में आकर्षण का केंद्र रही जन्म की झांकी

    क्रिसमस को लेकर चर्च व घरों में गोशाला बनाई गई। इसमें प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाया गया। लेनिन चौक स्थित संत फ्रांसिस असीसी चर्च, कन्हौली स्थित संत जोसेफ चर्च, गोशाला स्थित जैक्शन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च समेत समुदाय के घरों में गोशाला का निर्माण कर प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाया गया।

    जैक्शन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर अनुग्रह कुमार जाय ने कहा यह दिन खुशी मनाने का है। मानव का कल्याण करने प्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया। बताया कि प्रभु यीशु का जन्म फिलिस्तीन के शहर बेथलेहेम में हुआ था। माता का नाम मरियम व पिता का नाम यूसुफ था।