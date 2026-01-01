Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरपुर में 19 संगीन आपराधिक मामलों में चलेगा स्पीडी ट्रायल

    By Babul Deep Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:30 PM (IST)

    Bihar Crime News : गृह विभाग के निर्देश पर मुजफ्फरपुर में संगीन आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल तेज हो गया है। एसएसपी सुशील कुमार ने आर्म्स एक्ट, लूट ...और पढ़ें

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    बाबुल दीप, जागरण मुजफ्फरपुर । गृह विभाग के निर्देश के आलोक में संगीन आपराधिक मामलों में आरोपितों को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की कवायद तेज हो गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने आर्म्स एक्ट, लूट और एनडीपीएस एक्ट के 19 केसों की सूची जिलाधिकारी को भेजी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन सभी केसों में स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा की है। जिलाधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इन सभी केसों में पुलिस की ओर चार्जशीट दायर किया जा रहा है।

    एसएसपी ने केसों की विस्तृत सूची और पूरा ब्योरा भेजा है। इसमें चार्जशीट दायर करने की तारीख, गवाहो का नाम समेत अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई है। इसमें कई महत्वपूर्ण केस भी शामिल हैं।

    वर्ष 2024 में चांदनी चौक के पास से ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने पांच किलोग्राम चरस के साथ नेपाल के बीरगंज के तस्कर बलिराम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस केस में भी स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा भेजी गई है।


    विदित हो कि पिछले दिनों गृह विभाग ने सभी जिलों को संगीन आपराधिक मामलों की सूची तैयार कर स्पीडी ट्रायल चलाने का निर्देश दिया था। ताकि इन कांडों का तेजी से निष्पादन किया जा सके। इसके आलोक में नवंबर में भी एसएसपी ने 13 केसों की सूची भेज डीएम से स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा की। इन कांडों में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके बाद फिर 19 केसों की सूची तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

    मीनापुर में रुपये लेनदेन के विवाद में मारी थी गोली 

    मीनापुर में वर्ष 2024 में नंदु कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस मामले में घायल की पत्नी गुंजा कुमारी ने प्राथमिकी कराई थी। इस मामले में पुलिस ने मीनापुर गवाईचक के पंकज कुमार उर्फ अमित कुमार उर्फ छोटा डान, मिथुर कुमार और मुन्ना कुमार उर्फ रावण को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

    स्मैक तस्करी में कपड़ा दुकानदार महिला की संलिप्तता 

    ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने वर्ष 2020 में जूरन छपरा मेन रोड से 101 पुड़िया स्मैके साथ तिनकोठिया के असलम खान का गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया कि पक्की सराय रोड की कपड़ा दुकानदार मेघा कुमारी से स्मैक खरीदकर लाता है।

    पुलिस ने इसका सत्यापन किया। इसमें मामला सही पाया गया। इसी आधार पर इन दोनों आरोपितों पर चार्जशीट दायर किया गया और अब स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा भेजी गई है।

    साढे तीन क्विंटल गांजा के साथ पकड़े गए थे उत्तर प्रदेश के दो तस्कर 

    मोतीपुर थाना की पुलिस ने वर्ष 2024 में पनसलवा के समीप एक ढ़ावा पर खड़े ट्रक में बने तहखाना से साढ़े तीन क्लिवंटल से अधिक गांजा बरामद किया था।

    मौके से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात मुसा के नरेश कुमार और कटेरी के रामबरण सिंह को गिरफ्तार किया था। तहखाना से आठ से 14 किलोग्राम के 35 बंडल बरामद हुए थे। जिसमें गांजा था।