Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एसकेएमसीएच में ट्रॉली नौकरी के नाम पर दो महिलाओं से 6-6 हजार रुपये की ठगी, आउटसोर्सिंग एजेंसी पर वसूली का आरोप

    By Keshav Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:33 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ट्रॉली कार्य के नाम पर दो महिलाओं से 6-6 हजार रुपये ठगने का आरोप लगा है। पीड़ित महिलाओं, सरस्वती देवी और मुन्नी देवी ने आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    एसकेएमसीएच 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच की आउटसोर्सिंग एजेंसी पर दो महिलाओं ने नौकरी नहीं देने के नाम पर छह-छह हजार रुपये वसूली करने का आरोप लगाई है। मामले को लेकर पीड़ित महिलाओं ने जिला पदाधिकारी कार्यालय से शिकायत की है। 

    पीड़ित महिला औराई थाना के आलमपुर सिमरी गांव के संजय बैठा की पत्नी सरस्वती देवी और संजय सहनी की पत्नी मुन्नी देवी है। उन्होंने बताया कि छह माह पहले वह नौकरी के सिलसिले में एसकेएमसीएच आयी थी। उसे ट्राली कार्य के लिए नौकरी मिलने की जानकारी दी गयी थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौकरी के बदले 10 हजार की डिमांड

    इसी बीच ट्रॉली एजेंसी के तहत काम करने वाले संतोष कुमार सिंह से बातचीत हुई। उसने दोनों महिलाओं को कंपनी के उच्च अधिकारी बताते हुए ट्राली कार्य के लिए नौकरी दिलवाने का आवश्वासन दिया। इसके बदले में उसने दस-दस हजार रुपए का डिमांड किया। 

    जिसके बाद दोनों महिलाओं ने तत्काल काम मिलने के लिए छह- छह हजार रुपये, आधार कार्ड और फोटो संतोष कुमार सिंह को दिया। अन्य रुपये पहले माह के वेतन मिलने पर देने की बात कही। 

    महिलाओं को ट्रॉली का काम नहीं मिल सका

    इसके बाद संतोष ने एक-दो माह में नौकरी पर बुलाने को कहा। छह माह बाद भी दोनों महिलाओं को ट्रॉली का काम नहीं मिल सका। महिलाओं ने बताया है कि वह नौकरी के सिलसिला में लगातार एसकेएमसीएच का चक्कर लगाई। इस दौरान उसे आश्वासन मिला, लेकिन नौकरी नहीं। 

    उसने आरोप लगाया है कि नौकरी के लिए दिया गया रुपया भी संतोष कुमार सिंह नहीं लौटा रहा है। इसको लेकर वह अपने परिवार से प्रताड़ना की शिकार हो रही है। इधर, संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जहां के महिलाओं ने आरोप लगाया है, वहां से उसका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 

    हालांकि एसकेएमसीएच के उपाधीक्षक डॉ. सतीश कुमार सिंह ने पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी मे. गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विसेज के तहत एसकेएमसीएच में ट्राली और गार्ड कार्य लिए जा रहे हैं। एजेंसी ही कर्मी को बहाल करती है। बहाली से अस्पताल प्रशासन का कोई लेना-देना नहीं है।