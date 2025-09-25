SKMCH के इमरजेंसी वार्ड से 5 लाख की दवाइयां चोरी, निजी नर्सिंग होम में बेचने का आरोप

मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण चिकित्सा अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड से लाखों की दवाएं चोरी होने की चर्चा है पर अस्पताल प्रशासन इससे अनजान है। आशंका है कि अस्पताल कर्मियों की मिलीभगत से एंटीबायोटिक और अन्य दवाएं चोरी हुईं जिन्हें निजी नर्सिंग होम में बेचा जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। श्री कृष्ण चिकित्सा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से पांच लाख रुपए से अधिक की दवा चोरी होने की चर्चा बुधवार को दिनभर सुर्खियों में रहा। हालांकि चोरी मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकीं। अस्पताल के प्राचार्य सह अधीक्षक व उपाधीक्षक ने मामले से अनभिज्ञता जताई है।

उन्होंने बताया कि घटना हुई रहती तो सूचना उनके स्तर तक जरूर पहुंचता। उपाधीक्षक डॉ. सतीश कुमार सिंह ने बताया कि घटना होने की कही से कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है। जहां तक सीसीटीवी फुटेज देखने का मामला है तो बैगर अस्पताल प्रशासन के पुलिस या अन्य फुटेज नहीं देख सकता है। फिर भी अपने स्तर से मामले की पड़ताल करेंगे।

दवाओं के चोरी होने की आशंका इधर, अहियापुर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष ने भी मामले को लेकर अनभिज्ञता जताया है। बताया कि अब तक इसकी लिखित शिकायत थाने में नहीं की गई है। एक अस्पताल कर्मी ने बताया कि जिन दवाओं के चोरी होने की आशंका जताई जा रही है उनमें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक, इन्फुजन पीसीएम, गैस की दवा, सिरिंच ग्लब्स व दर्द जैसी दवा शामिल हैं।

आशंका जताई जा रही कि अस्पताल कर्मियों के मिलीभगत से इन दवाओं की चोरी हुई है। इन दवाओं के निजी नर्सिंग होम में बेच देने की भी आशंका जताई जा रही है। चोरी करने वाला कर्मी एसकेएमसीएच के बाहर अपना निजी नर्सिंग होम खोला है।

संबंधित कर्मी की मिलीभगत डयूटी के दौरान यहां से दवा निकाल कर वह अपने निजी नर्सिंग होम में मरीजों के इलाज के उपयोग में इस्तेमाल करता है। संबंधित कर्मी की मिलीभगत गार्ड और ऑक्सीजन प्लांट कर्मचारी से भी है। बताया यह भी जा रहा है कि पूरा मामला सीसी कैमरे में कैद है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की तहकीकात की है। उसमें कर्मी की चोरी की भूमिका देखीं गई है। मामला गंभीर होने की वजह अस्पताल से लेकर पुलिस प्रशासन तक कुछ नहीं बता रहीं हैं।