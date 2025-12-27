राजेपुर में दवा दुकानदार पर दिनदहाड़े फायरिंग, बाल-बाल बचे कारोबारी

संवाद सहयोगी, साहेबगंज (मुजफ्फरपुर)। Rajepur Firing Case: राजेपुर ओपी क्षेत्र के बलथी चौक पर शुक्रवार को बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े दवा दुकानदार पर फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। बाइक सवार बदमाशों द्वारा चलाई गई गोलियों में दवा व्यवसायी विजय शर्मा बाल-बाल बच गए। एक गोली उनके बांह को छूकर निकल गई, जबकि दूसरी गोली निशाने से चूक गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। लगातार दूसरे दिन जिले में फायरिंग की घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि विजय शर्मा परसा गोप के निवासी हैं और बलथी चौक पर दवा दुकान चलाते हैं। शुक्रवार की सुबह वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दुकान के पीछे अलाव के पास बैठे थे। इसी दौरान बाइक से दो युवक वहां पहुंचे और उनके बड़े बेटे से विजय शर्मा के बारे में पूछताछ की। ग्राहक समझकर बेटे ने पिता को बुला लिया। जैसे ही विजय शर्मा सामने आए, बदमाशों ने शाल हटाकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी।

पहली गोली विजय शर्मा के बांह को छूते हुए निकल गई। इसके बाद वह जान बचाने के लिए भागे, तभी बदमाशों ने दूसरी बार गोली चलाई, जो उन्हें नहीं लगी। इसी दौरान उनके बड़े बेटे ने साहस दिखाते हुए बदमाशों पर डंडा चलाया, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे।