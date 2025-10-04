Language
    लूट के मोबाइल से पंचायती राज मंत्री के बेटे से मांगी गई थी रंगदारी, जान से मारने की भी धमकी

    By Sanjiv Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:02 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैशाली के बेलसर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार उसी के लूटे हुए मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लूटे गए मोबाइल से पंचायती राज मंत्री के पुत्र से मांगी रंगदारी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पुत्र कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली को कॉल कर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने जांच के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉल डिटेल के आधार पर सदर थाने की पुलिस ने मोबाइल नंबर धारक को हिरासत में लिया है।

    पुलिस का कहना है कि वैशाली के बेलसर इलाके से मोबाइल नंबर धारक को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में पता चला कि उसका मोबाइल पिछले दिनों लूट लिया गया था। बदमाशों ने उसी लूटे गए मोबाइल का रंगदारी मांगने में प्रयोग किया।

    पूछताछ के बाद फिलहाल उसे पीआर बांड पर छोड़ दिया गया है। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेलसर इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है।

    10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी

    विदित हो कि मंगलवार की रात मंत्री के पुत्र घर पर थे। इसी क्रम में रात नौ बजकर 53 मिनट पर उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर उधर से 10 लाख रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए एक सप्ताह के भीतर राशि देने को कहा।

    जान से मारने की धमकी

    पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। नाम पूछने पर उनके साथ गाली-गलौज किया गया। इसके बाद उन्होंने कॉल काट दिया। इसके बाद मंत्री के पुत्र कृष्ण मुरारी ने सदर थाने में शिकायत की थी।

    पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच के साथ कार्रवाई की जा रही है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि बेलसर इलाके से मोबाइल नंबर धारक को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में उसने कहा कि उसका मोबाइल पिछले दिनों चोरी हो गया था। इसके मद्देनजर जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।