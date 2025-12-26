आज से रेल किराया बढ़ा: लंबी दूरी की यात्रा महंगी, 500 किमी नॉन-एसी में 10 रुपये अतिरिक्त
26 दिसंबर से रेल किराया बढ़ने जा रहा है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा महंगी हो जाएगी। 500 किमी तक की नॉन-एसी यात्रा के लिए 10 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। इस व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेनों के दूरी के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। वहीं उपनगरीय सेवाओं, सीजन टिकटों और 215 किमी तक की द्वितीय श्रेणी की साधारण यात्राओं के लिए कोई किराया वृद्धि नहीं की गई।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसपंर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने विज्ञप्ति जारी की है। कहा है कि शयनयान और प्रथम श्रेणी साधारण में केवल एक पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है। एसी एवं नन-एसी श्रेणियों में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में संशोधन दो पैसे प्रति किमी तक सीमित वृद्धि किराया युक्तिसंगत बनाने के तहत आरक्षण शुल्क या सुपरफास्ट शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जीएसटी प्रयोज्यता और किराया पूर्णांकन नियम भी अपरिवर्तित संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। पहले से बुक टिकटों पर भविष्य की यात्रा के लिए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया पांच रुपये बढ़ाया गया है।
इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है। 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपये। उदाहरण के तौर पर नन-एसी मेल/एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामाना, गतिमान, अंत्योदय, गरीबरथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी एमईएमयू/डीईएमयू को छोड़कर) सहित प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को अनुमोदित श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है। यह संशोधन सभी श्रेणियों में समान रूप से और एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया है।
