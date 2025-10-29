Bihar Politics: तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर राहुल की चुप्पी, सियासी अटकलें तेज
मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चुप्पी बनाए रखी। मंच पर नेताओं ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, लेकिन तेजस्वी की उम्मीदवारी पर कुछ नहीं कहा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। सकरा के मझौलिया में बुधवार को राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा में मंच पर उपस्थित नेताओं ने कई बार इसकी घोषणा भी की। राहुल गांधी को नेताओं ने जननायक बताया।
वहीं, अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर एक बार भी चर्चा नहीं की। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ही निशाना साधा।
इसके अलावा, बिहार के लोगों की क्षमता की चर्चा की, मगर महागठबंधन के घोषणा पत्र को तरजीह नहीं दी, जबकि तेजस्वी ने घोषणा पत्र के आधार पर जनता से एक बार मौका मांगा। वहीं, मुकेश सहनी ने भी उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए महागठबंधन के नेताओं का आभार जताया।
राहुल को तेजस्वी ने कराया 20 मिनट इंतजार:
मिश्रौलिया हाट के मैदान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोपहर करीब 12:55 बजे पहुंच गए। इसके बाद वह मंच के बगल में बने ग्रीन रूम चले गए। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर दोपहर करीब सवाब एक बजे पहुंचा। करीब 20 मिन्ट तक राहुल ग्रीन रूम में तेजस्वी का इंतजार करते रहे।
उनके आने के बाद दोनों मंच पर पहुंचे। पहले राहुल ने जनता का अभिवादन किया, इसके बाद तेजस्वी ने। दाेनों ने एक साथ अभिवादन नहीं किया, हालांकि मंच पर दोनों नेता आपस में गुफ्तगू करते नजर आए।
