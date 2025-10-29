Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर राहुल की चुप्पी, सियासी अटकलें तेज

    By Prem Shankar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चुप्पी बनाए रखी। मंच पर नेताओं ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, लेकिन तेजस्वी की उम्मीदवारी पर कुछ नहीं कहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राहुल गांधी के साथ मंच पर तेजस्वी यादव। PTI

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। सकरा के मझौलिया में बुधवार को राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा में मंच पर उपस्थित नेताओं ने कई बार इसकी घोषणा भी की। राहुल गांधी को नेताओं ने जननायक बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर एक बार भी चर्चा नहीं की। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ही निशाना साधा।

    इसके अलावा, बिहार के लोगों की क्षमता की चर्चा की, मगर महागठबंधन के घोषणा पत्र को तरजीह नहीं दी, जबकि तेजस्वी ने घोषणा पत्र के आधार पर जनता से एक बार मौका मांगा। वहीं, मुकेश सहनी ने भी उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए महागठबंधन के नेताओं का आभार जताया।

    राहुल को तेजस्वी ने कराया 20 मिनट इंतजार:

    मिश्रौलिया हाट के मैदान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोपहर करीब 12:55 बजे पहुंच गए। इसके बाद वह मंच के बगल में बने ग्रीन रूम चले गए। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर दोपहर करीब सवाब एक बजे पहुंचा। करीब 20 मिन्ट तक राहुल ग्रीन रूम में तेजस्वी का इंतजार करते रहे।

    उनके आने के बाद दोनों मंच पर पहुंचे। पहले राहुल ने जनता का अभिवादन किया, इसके बाद तेजस्वी ने। दाेनों ने एक साथ अभिवादन नहीं किया, हालांकि मंच पर दोनों नेता आपस में गुफ्तगू करते नजर आए।

    यह भी पढ़ें- 'CM-PM का पद खाली नहीं...', बेगूसराय में अमित शाह बोले- बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी

    यह भी पढ़ें- 'मोदी जी डांस भी कर देंगे', बिहार में राहुल गांधी का PM पर कटाक्ष; भड़क उठी भाजपा