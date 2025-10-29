Bihar Politics: तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर राहुल की चुप्पी, सियासी अटकलें तेज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। सकरा के मझौलिया में बुधवार को राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा में मंच पर उपस्थित नेताओं ने कई बार इसकी घोषणा भी की। राहुल गांधी को नेताओं ने जननायक बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर एक बार भी चर्चा नहीं की। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ही निशाना साधा। इसके अलावा, बिहार के लोगों की क्षमता की चर्चा की, मगर महागठबंधन के घोषणा पत्र को तरजीह नहीं दी, जबकि तेजस्वी ने घोषणा पत्र के आधार पर जनता से एक बार मौका मांगा। वहीं, मुकेश सहनी ने भी उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए महागठबंधन के नेताओं का आभार जताया।