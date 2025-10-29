'CM-PM का पद खाली नहीं...', बेगूसराय में अमित शाह बोले- बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद रिक्त नहीं है। अमित शाह ने एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और बिहार में एनडीए की जीत का विश्वास जताया।
डिजिटल डेस्क, बेगूसराय/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी तेज है। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सीएम फेस को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई है। महागठबंधन ने तो तेजस्वी को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर तरह-तरह की बातें हो रहीं थीं। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने एनडीए के सीएम फेस को लेकर सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया है।
अमित शाह ने 29 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, "बिहार में ना सीएम का पद खाली है और ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है... यहां नीतीश कुमार हैं, और वहां पीएम मोदी हैं।" अमित शाह ने इस दौरान लालू-सोनिया पर कटाक्ष भी किया। अमित शाह ने कहा कि आपका नंबर नहीं लगेगा।
लालू-सोनिया पर कटाक्ष
इसके अलावा, दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई युवाओं को टिकट दिया है, लेकिन राजद और कांग्रेस ने नहीं, क्योंकि लालू जी अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं... लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दोनों पद खाली नहीं हैं।"
शाह ने महागठबंधन को 'ठगबंधन' करार देते हुए आरोप लगाया कि लालू प्रसाद चारा, कोलतार और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में शामिल हैं, जबकि कांग्रेस 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल है।
शाह ने आरोप लगाया कि आईएनडीआईए (गठबंधन) पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 'जननायक' की उपाधि छीनना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया, "मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया था। अब, वे (विपक्ष) कर्पूरी जी से यह उपाधि छीनना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लोगों ने कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया है जिसने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका था।"
शाह ने आरोप लगाया, "लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया... महागठबंधन राज्य के विकास और युवाओं के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता।"
(समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- 'मोदी जी डांस भी कर देंगे', बिहार में राहुल गांधी का PM पर कटाक्ष; भड़क उठी भाजपा
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'जन सुराज में भी अच्छा उम्मीदवार नहीं है तो...', ये क्या बोल गए प्रशांत किशोर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।