'CM-PM का पद खाली नहीं...', बेगूसराय में अमित शाह बोले- बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी

डिजिटल डेस्क, बेगूसराय/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी तेज है। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सीएम फेस को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई है। महागठबंधन ने तो तेजस्वी को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर तरह-तरह की बातें हो रहीं थीं। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने एनडीए के सीएम फेस को लेकर सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया है।

अमित शाह ने 29 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, "बिहार में ना सीएम का पद खाली है और ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है... यहां नीतीश कुमार हैं, और वहां पीएम मोदी हैं।" अमित शाह ने इस दौरान लालू-सोनिया पर कटाक्ष भी किया। अमित शाह ने कहा कि आपका नंबर नहीं लगेगा।

लालू-सोनिया पर कटाक्ष इसके अलावा, दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई युवाओं को टिकट दिया है, लेकिन राजद और कांग्रेस ने नहीं, क्योंकि लालू जी अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं... लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दोनों पद खाली नहीं हैं।"