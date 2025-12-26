प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई सुधारेगा नया सिस्टम, अब हर सप्ताह होगा निरीक्षण और फीडबैक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Primary School Inspection Bihar: प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से अब सीआरसी (क्लस्टर रिसोर्स सेंटर) समन्वयक सप्ताह में एक दिन विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे।

यह निरीक्षण कक्षा एक से पांच तक के विद्यालयों में किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सीआरसी समन्वयक अपने अनुभव के आधार पर शिक्षकों को पठन-पाठन की प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए लिखित एवं मौखिक फीडबैक देंगे।

सीआरसी समन्वयक शिक्षकों को पाठ योजना तैयार करने, कक्षा संचालन, शिक्षण गतिविधियों और उपचारात्मक शिक्षण को लेकर भी आवश्यक सुझाव देंगे।

जरूरत पड़ने पर मॉडल शिक्षण गतिविधियों का प्रदर्शन कर मार्गदर्शन किया जाएगा। विद्यालयों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर रोस्टर तैयार किया जाएगा।

डीईओ को जारी हुआ निर्देश

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि कांप्लेक्स संसाधन केंद्र को पंचायत स्तर पर स्थित विद्यालयों के शिक्षकों की अकादमिक मेंटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है।