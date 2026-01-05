मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलखंड को 6 लेन बनाने की तैयारी, अयोध्या से होगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलखंड माता सीता की धरा से जुड़े होने और श्रीराम की नगरी अयोध्या से संबंध को लेकर इस रेलखंड को और भी मजबूती प्रदान की जाएगी। चार महीना पहले डबल रेल लाइन का सर्वे के साथ डुमरा-परसौनी बाईपास रेल लाइन का भी सर्वे किया गया था। रेलखंड पर पड़ने वाले सभी जिले के सीओ और कर्मचारियों को उस मौके पर बुलाया गया था।

उनकी रिपोर्ट समस्तीपुर रेलमंडल को सौंपने के बाद सीनियर डीओएम विजय प्रकाश ने यातायात निरीक्षक मनोज कुमार सिंह सहित इलाके के रेल अधिकारियों के साथ गहन जांच की। उन्होंने जुब्बा सहनी स्टेशन से लेकर डुमरा तक छह लेन रेल लाइन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए सीओ से बात करने को कहा।

उन्होंने रेल अधिकारियों से इस पर शीघ्र काम करने को कहा। बता दें कि डुमरा-परसौनी बाईपास रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव बनाने सीतामढ़ी, शिवहर से लेकर जनकपुर धाम तक के लोगों के साथ उत्तर बिहार के यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। सीतामढ़ी से लेकर दरभंगा, समस्तीपुर तक ट्रेनें आसानी से आ जा सकेगी। सीतामढ़ी स्टेशन पर होने वाली ट्रेनों की वंचिंग से छूटकारा मिलेगा। इससे ट्रेनों के परिचालन में सुधार के साथ समय पालन में मदद मिलेगी।

पूर्व मध्य रेल के चीफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग मैनेजर (सीटीपीएम) के आदेश पर सर्वे शुरू किया गया है। समस्तीपुर रेलमंडल के सुपरवाइजर स्तर के रेल अधिकारियों की टीम संयुक्त रूप से सर्वे की थी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म कम हैं और मालगाड़ियों के वहां से काफी घूमकर जाना पड़ता है। अन्य मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ रहा है। इससे बनने से ट्रेनों के साथ लोगों को काफी सहूलियत होगी।

दरभंगा, न्यूजलपाईगुड़ी की तरफ जाने वाली मालगाड़ियां डुमरा से सीधी परसौनी होते दरभंगा की ओर निकल जाएंगी। अभी सभी ट्रेनों को सीतामढ़ी जाकर ही दरभंगा या रक्सौल की तरफ से गुजारा जाता है। इंजन चेंज करने में भी समय लगता है।