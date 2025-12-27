Language
    SKMCH में प्रसूता की मौत से अफरा-तफरी, खून चढ़ते-चढ़ते तोड़ा दम

    By Keshav Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान एक प्रसूता प्रतिमा कुमारी की मौत हो गई। मीनापुर पीएचसी में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसे एसकेए ...और पढ़ें

    प्रसूता की मौत से अफरा-तफरी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एमसीएच में इलाज के दौरान एक प्रसूता का शुक्रवार को मौत हो गई। महिला को मीनापुर पीएचसी में प्रसव हुआ था। प्रसव के बाद महिला के शरीर से अधिक खून निकलने के बाद वहां से चिकित्सक ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया था। 

    यहां एमसीएच में इलाज शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रसूता का मौत हो गई। इसको लेकर एमसीएच में अफरा तफरी मची रही। स्वजन हंगामा भी करने लगे। 

    सरकारी एंबुलेंस से शव घर ले गए

    मौके पर पहुंचे सुरक्षा गार्ड ने स्वजन को समझा-बुझा कर मामले को शांत कराया। उसके बाद स्वजन सरकारी एंबुलेंस से शव घर ले गए। मृतक महिला सिवाईपट्टी थाने के सगहरी गांव के रहने वाली प्रतिमा कुमारी थी।

    स्वजन ने बताया कि प्रतिमा का यह पहला बच्चा था। सुबह में मीनापुर पीएचसी में साधारण प्रसव से पुत्री जन्म लिया। प्रसव के बाद शरीर से काफी खून निकल रहा था। एसकेएमसीएच आने में समय लग गया। मरीज के हालत गंभीर होते जा रही थी। 

    खून लाने में हुआ विलंब 

    एमसीएच पहुंचने के बाद इलाज शुरू किया गया। खून लाने में भी विलंब हुआ। जब तक खून चढ़ ही रहा था कि मरीज ने दम तोड़ दिया। स्वजन ने बताया अगर मीनापुर पीएचसी में ही समय से इलाज होता तो मरीज को बचाया जा सकता था। 

    स्त्री रोग व प्रसव विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिमा कुमारी ने बताया महिला का हालत गंभीर थी। उसके शरीर से अधिक खून निकल गया था। यहां खून चढ़ने का प्रक्रिया शुरू ही की गई की प्रसूता ने दम तोड़ दिया। समय से पहुंची रहती तो बचाया जा सकता था।