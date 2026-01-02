PM Kisan की 22वीं किस्त से पहले यह कागजात जरूरी, नहीं तो अटक सकते 3000 रुपये
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। PM Kisan 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त उनके खाते में भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। फार्मर आईडी व्यवस्था उसी कड़ी में शुरू की गई है।
किसानों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फार्मर रजिस्ट्री (फार्मर आईडी) के बिना अब योजना का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। यदि किसान समय रहते फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं, तो उन्हें तीन हजार रुपये की वार्षिक सहायता राशि से वंचित होना पड़ सकता है।
व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश
कृषि विभाग के अनुसार, फार्मर आईडी किसानों की डिजिटल पहचान है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ दिया जाएगा। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे आज ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी करा लें, ताकि आगामी किस्त में किसी तरह की परेशानी न हो।
फार्मर आईडी से क्या होंगे फायदे
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सहज लाभ
- कृषि विभाग की योजनाओं, सब्सिडी और प्रशिक्षण में प्राथमिकता
- किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित
- भविष्य में सभी कृषि योजनाओं का एकीकृत लाभ
कैसे बनवाएं फार्मर रजिस्ट्री
किसान अपने अंचल कार्यालय, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार या हल्का कर्मचारी से संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जिला एवं प्रखंड स्तर पर कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- आधार कार्ड
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक होना अनिवार्य)
6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान
कृषि विभाग द्वारा 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा सके। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से वंचित न रहे।
हेल्पलाइन पर भी ले सकते जानकारी
किसान फार्मर आईडी या योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि फार्मर आईडी के बिना भविष्य में किसी भी सरकारी कृषि योजना का लाभ मिलना कठिन होगा, इसलिए किसानों को समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है।
किसानों को दोहरा लाभ
एक तरह से देखा जाए तो किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने के दोहरे फायदे होने वाले हैं। तात्कालिक लाभ के तहत जहां उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के लिए होने वाली परेशानी से राहत मिल जाएगी, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के कृषि विभाग की ओर से संचालित अन्य योजनाओं का सहज ढंग से मिल पाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के दो हजार के साथ बिहार सरकार ने भी एक हजार रुपये देने की घोषणा कर रखी है।
क्या है पीएम किसान योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) केंद्र सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य देश के पात्र किसानों को सीधी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे खेती से जुड़ी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें।
योजना के अंतर्गत क्या मिलता है
पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता
यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है
प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है
भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाता है
कौन ले सकता है योजना का लाभ
जिन किसानों के नाम पर खेती योग्य भूमि दर्ज है
भूमि-धारक किसान परिवार, जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं
जिनका आधार, बैंक खाता और अन्य विवरण सत्यापित हों
कौन इस योजना के पात्र नहीं
संस्थागत भूमि धारक
सरकारी सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त व्यक्ति (ग्रुप-डी को छोड़कर)
आयकर दाता
पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी
10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी
2026 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी
योजना की अगली (22वीं) किस्त वर्ष 2026 की शुरुआत में आने की संभावना है
लाभार्थी किसान अपना किस्त व लाभार्थी स्टेटस आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जांच सकते हैं
भविष्य की किस्तों के लिए ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री (फार्मर आईडी) का अद्यतन होना आवश्यक माना जा रहा है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सहज लाभ उठाने के लिए आज ही अपना फार्मर आईडी बनवायें।@NitishKumar @VijayKrSinhaBih @IPRDBihar @AgriGoI @Agribih #Land#Agriculture#Kisan_Yojana#BiharBhumi#BiharRevenueAndLandReformsDept pic.twitter.com/AxwJA3SMx3— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) January 2, 2026
