    अमरनाथ के घर में नहीं था खाने के लिए राशन, गरीबी ने 5 बच्चों के साथ सुसाइड के लिए किया मजबूर

    By Babul Deep Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    बिहार के मुजफ्फरपुर में गरीबी के कारण एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। परिवार अत्यंत गरीबी से जूझ रहा था और उनके घर में राशन का एक छटाक भी नहीं ...और पढ़ें

    पिता ने पांच बच्चों के साथ लगाई फांसी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नवलपुर मिश्रौलिया में हुए हादसे से हर कोई स्तब्ध है। उनके घर की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि परिवार कितनी बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। घर में एक छटाक राशन नहीं था। जो चावल बचे थे, उसे रविवार को बना लिया था। इसके बाद आंटा, दाल कुछ भी नहीं था।

    इंदिरा आवाज योजना से अमरनाथ के पिता टूनटून राम के समय घर बना था। चारों तरफ से ईंट की दीवार और सामने से ईंकड़ी और बांस से बनाकर इसे ढंका गया था। दरवाजा भी बांस से ही बनाया गया था। छत एसबेस्टस का था। बिजली का कनेक्शन था और दोनों कमरे में एक-एक पंखा और बल्ब लगा था।

    घर में शौचालय भी नहीं था। एक कमरे में बड़ी चौकी लगी थी। इसपर ही अमरनाथ पांचों बच्चे के साथ सोते थे। दूसरा कमरा उनके भाई शिवनाथ राम का है। वह शादी के बाद पत्नी के साथ पंजाब रहकर मजदूरी करता है। उसका भी पांव टूटा हुआ है। इस कारण वह घर नहीं पहुंच सका।

    अमरनाथ की दो बहनें भी हैं। दोनों शादीशुदा हैं और घटना के बाद ससुराल पहुंचीं। पीडीएस दुकान से 20 नवंबर को राशन उठाया था। यह भी अब समाप्त हो चुका था। मौके पर पहुंचे डीलर ने बीडीओ को बताया कि इस माह का आवंटन नहीं मिला है। पिछले माह अमरनाथ की बेटी आई थी।

    उसे पांच व्यक्ति के हिसाब से 25 किलोग्राम अनाज दे दिया गया था। घर के आंगन और कमरों की हालत देखकर लग रहा था कि महीनों से झाड़ू तक नहीं लगी है। घर में दो मिट्टी के चूल्हे थे। आंगन में रखा चूल्हा टूटा हुआ था। जबकि कमरे के बाहर जो चूल्हा था, उसपर लकड़ी के जलावन से बड़ी बेटी ही खाना बनाती थी।

    दोपहर में मध्याह्न भोजन करते थे चारों बच्चे

    अमरनाथ की तीनों बेटियां और एक बेटे का नामांकन गांव में स्थित माध्यमिक विद्यालय में था। इसमें ये सभी पढ़ाई करने जाते थे। सबसे छोटे बेटे का नामांकन नहीं हुआ था। एक बेटी तो स्कूल ड्रेस वाले फ्राक में ही फंदे से झूलती मिली। परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिन में चारों बच्चे स्कूल में ही मध्याह्न भोजन करते थे।

    इसी से कुछ खाना बचाकर छोटे भाई के लिए भी ले जाते थे। अमरनाथ भी दिन में कहीं पर भी खा लेते थे। रविवार को दिन में ही बड़ी बेटी ने चावल व आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई थी। वही बची थी।

    रात में सिर्फ अंडे की भुजिया बनाई और सभी ने खाना खाया। छह लोगों के परिवार में चार अंडे ही बने थे। इससे रुपये की किल्लत होने का पता लगता है। अंडे के छिलके, जली हुई लकड़ियां, झूठे बर्तन भी उसी प्रकार चूल्हे के समीप फैले हुए थे।

    पत्नी ने कराया था अपने और पति के नाम पर बीमा

    कमरे की तलाशी लेने के दौरान दो झोला मिला। इसमें बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अमरनाथ के नाम का ई-श्रम कार्ड और जाब कार्ड बरामद हुआ। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम के दो कागजात मिले।

    एक अमरनाथ और दूसरी उनकी पत्नी दीपा के नाम का था। अमरनाथ वाले बीमा के कागजात पर एक लाख और पत्नी वाले पर दो लाख रुपये लिखे हुए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अमरनाथ की पत्नी ने ही दोनों बीमा कराया था। इसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब पता किया जा रहा है कि बीमा की राशि मिली थी या नहीं।