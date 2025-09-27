Shardiya Navratri 7th Day: साहस व शक्ति की देवी मां कालरात्रि की कैसे करें पूजा? क्या है उनका प्रिय भोग और रंग?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Shardiya Navratri 7th Day: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां का यह स्वरूप भय, अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है।

शुभंकरी भी कहा गया

तांत्रिक आचार्य लक्ष्मण चौबे ने कहा कि इनकी आराधना से भक्तों के आसपास की बुरी शक्तियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। इससे भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्य की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए मां के इस स्वरूप को शुभंकरी भी कहा गया है।