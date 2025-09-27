Language
    Shardiya Navratri 7th Day: साहस व शक्ति की देवी मां कालरात्रि की कैसे करें पूजा? क्या है उनका प्रिय भोग और रंग?

    By Jagran News Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:53 PM (IST)

    Shardiya Navratri 7th Day शक्ति की पूजा के इस पावन पर्व में सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो मां के इस रूप की पूजा पूरे मनायोग करते हैं उनको मां साहस शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। मां कालरात्रि का शुभ रंग नीला या ग्रे माना जाता है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

     जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Shardiya Navratri 7th Day: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां का यह स्वरूप भय, अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है।

    शुभंकरी भी कहा गया 

    तांत्रिक आचार्य लक्ष्मण चौबे ने कहा कि इनकी आराधना से भक्तों के आसपास की बुरी शक्तियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। इससे भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्य की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए मां के इस स्वरूप को शुभंकरी भी कहा गया है।

    नवरात्रि की देवी कालरात्रि मां दुर्गा का सप्तम रूप है। यह मां दुर्गा की सातवीं शक्ति हैं, जिसका पूजन नवरात्रि के सात‍वें दिन किया जाता है। जिन्हें कालरात्रि के नाम से सर्वत्र जाना जाता है। उनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। भले ही इनका रूप भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माता हैं। अत: इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए।

    पूजा विधि

    • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
    • मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को गंगाजल से स्नान कराएं।
    • मां को रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें।
    • मां की आरती करें और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

    पूजा के लिए मंत्र

    • ॐ कालरात्रि देव्ये नमः
    • ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ऊं कालरात्रि दैव्ये नमः
    • या देवी सर्वभू‍तेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः

    मां का प्रिय भोग

    • मां कालरात्रि को गुड़ और चने का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
    • मां को शहद का भोग भी अर्पित किया जा सकता है।
    • गुड़ और चने का भोग लगाने से शोक और कष्ट दूर होते हैं 

    जानें प्रिय रंग

    • मां कालरात्रि का शुभ रंग नीला या ग्रे है।
    • मां को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना भी शुभ माना जाता है 

    मां कालरात्रि की पूजा से लाभ

    • मां कालरात्रि की पूजा से भक्तों को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है।
    • मां कालरात्रि भक्तों की काल से रक्षा करती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं।
    • मां की पूजा से भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है।